台五旬男網戀「香港靚女小嫻」　冀拯救「患癌未來岳母」險失15萬

台灣高雄一名49歲男子半年前透過即時通訊軟件Line認識一名自稱香港籍女子，看見照片中的對方長髮、瓜子臉且身材誘人，一見傾心，雙方後來更以老公、老婆互稱。近日對方聲稱母親患癌，急需用錢，男子計劃到銀行匯款15萬新台幣（折合近4萬港幣），想拯救「未來岳母」，幸得銀行職員和警員勸阻，男子才知悉自己身陷網戀陷阱。



台媒《聯合報》20日報道稱，高雄當地的警員獲報轄區銀行有民眾欲匯款15萬元（新台幣，下同），疑遭詐騙，旋即趕赴銀行。

當時身處銀行的被騙王姓男子見到警員，一度錯愕。警員詢問匯錢原因，王男告知警方，透過Line認識一名化名為「小嫻」長髮女子，對方聲稱是香港人，警員查詢雙方聊天紀錄，發現兩人聊天時互稱對方老公、老婆。

王男指因女方近日聲稱母親患癌，急需用錢，因此向他借15萬。警員當下勸王男，「只要匯過去，錢就沒了」；警員又告知王男，與對方都沒見過面，15萬自己花就好，不要給別人花。

王男起初對警員的話半信半疑，銀行職員和警員查詢女方指定匯款帳戶，結果發現已被列為警示帳號，王男才如夢初醒，明白自己險成詐騙受害者，並感謝警員以及銀行職員的協助，讓他保住血汗錢。