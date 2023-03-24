台警搗破黑幫軍火庫　檢獲｢中華民國造｣T65K2步槍　疑軍方外流？

台灣警方周三（22日）在桃園市搗破一個黑幫軍火庫，檢獲大量槍械武器。值得注意的是，被繳武器中包括一支疑似軍方流出的T65K2步槍。



台灣警方日前在桃園市檢獲大量槍械武器。（聯合新聞網）

在今次掃蕩黑幫行動中，一名61歲男子被台灣警方拘捕，警員在黑幫軍火庫中檢獲包括5.56毫米子彈、點38手槍子彈、點45手槍子彈、穿甲彈及81迫擊炮彈藥等疑似軍械，以及一支序號為「422064」、印有「中華民國造」的疑似T65K2步槍。

台灣警方介紹，疑似T65K2步槍槍管暢通，但不能擊發，認為是模型槍。其後，生產模型槍的「Originai Bire原創鳥設計工作室」亦發聲明證實，被繳T65K2模型步槍為該工作室產品，非軍方流出。但不清楚是否改裝過，並澄清案中彈藥與他們無關。

據了解，序號「422064」的T65K2步槍屬於嘉義的257新訓旅，該旅全面清查後確認未有T65K2丟失，亦未發生以假槍掉包的情況。

該T65K2步槍為模型。（網上圖片）

有台媒報道，T65K2步槍於1987年4月投產，台軍一線地面主戰部隊已不再使用該步槍，目前是二線部隊及教學用槍，只有在軍隊新訓、後備，或是海、空軍才能見到。

報道又指，台灣軍方近年發生多宗遺失槍械事件，去年5月一把點45手槍被人用仿真槍掉包，而陸戰隊則有兩把T-91步槍的零件遺失。