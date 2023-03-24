前AKB48女神日本考牌肥佬6次　台灣1次及格　當地人：難怪交通亂

前AKB48成員日籍女星阿部瑪利亞，是頻道《木曜4超玩》的主持班底，日前她開心在IG宣布考到台灣車牌（駕駛執照），並透露自己在日本考6次都沒過，引發網友熱議：「台灣大概是全世界車牌最好拿的地方。」



阿部瑪利亞近日在Instagram上開心直呼「我在台灣考到車牌了，在日本考6次都沒考過後來放棄，沒想到在台灣一次就可以過，好開心」，並表示「我來到夏威夷還租到自己的夢想車，每天開得很開心，更愛上開車了」。

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不過對此網友卻熱議：「台灣大概是全世界車牌最好拿的地方，沒有之一」、「台灣是交通戰場，跟在日本完全不同，在台灣自行開車小心，很少日本人敢在台灣開車的」、「台灣車牌比日本容易考上，難怪交通比日本亂」、「台灣交通很可怕」、「台灣交通問題原因找到了」。

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