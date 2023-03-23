東非狒狒驚現桃園市區惹恐慌　專家：可徒手把人撕裂到肚破腸流

一隻約110厘米高的「東非狒狒」近日出沒台灣桃園市市區，四處亂竄，並多次逃過追捕。由於狒狒為靈長類中較具攻擊性的物種，事件引起民眾恐慌。



綜合台媒報道，桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰23日（周四）表示，該隻狒狒已在平鎮出沒12天，牠僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果。

台灣林務局表示，狒狒為靈長類中較具攻擊性的物種，有銳利犬齒，提醒民眾小心為妙。林務局稱，若遇到狒狒有4種行為要當心，否則可能會激怒對方，包括眼神對視、尖叫、轉過身奔跑，以及露齒微笑，因為露齒對狒狒來說具有威嚇的意味。除此之外，若手上拿著食物最好立刻放下，緩慢地離開現場。

專家：犬齒長達5-6厘米

台灣動物專家葉傑生表示，東非狒狒攻擊力強，犬齒長達5-6厘米，可以獵捕羚羊，也可以徒手把人撕裂到肚破腸流，但該物種為30-60隻的群居性動物，落單後並不會主動攻擊人類。他又提醒鄰近區域的父母要特別注意小朋友的安全。

根據當局統計，全台目前有登記飼養狒狒的包括台北巿立動物園、位於新竹的主題樂園六福村及高雄市的壽山動物園。狒狒為野生保育類動物，一般人不能飼養。

桃園市農業局23日傍晚表示，目前尚未捕獲該隻狒狒，仍在最後出沒地點附近搜查及待命，並持續掌握狒狒通報動態。