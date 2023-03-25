台洪邦交岌岌可危　大使返台稱已盡最大善意　AIT：站在民主一方

台灣與洪都拉斯的邦交關係岌岌可危，周六（25日）上午，台駐洪都拉斯大使張俊菲已經返台，並表示台灣盡了最大的善意。與此同時，美國在台協會（AIT）表示，中國大陸經常以不會兌現的承諾換取外交承認，相反台灣則可為合作夥伴帶來重大的持續性助益，美方強烈鼓勵所有國家擴大與台交往，持續站在民主的這一方。



在桃園國際機場，張俊菲被台媒問及洪都拉斯是否向台灣申請援助、貸款等，對此張表示「謝謝，我們都盡了最大的善意」，相關問題統一由當局再作回應。據了解，洪都拉斯副外長證實曾多次向台灣要求20億美元（約157億港元）用於外債重組，當地投資工廠及協助建設醫院。

對於台洪關係，AIT發言人表示，雖然洪都拉斯有意與台灣斷絕外交關係，並支持中華人民共和國的行為，是一項主權決定，但重要的是，須注意中國大陸經常做出許多承諾換取外交承認，惟最終卻未兌現，在拉美和世界各地，最近都可見許多此類案例。

發言人指，台灣是一個可靠與理念相近的民主夥伴，台灣為世界各地的夥伴都帶來具重大意義與持續性的助益，無論洪都拉斯的決定如何，美國都將根據長期以來的一個中國政策，繼續深化擴大與台灣的交往，並強烈鼓勵所有國家擴大與台灣的交往，並繼續站在民主、良善治理、透明化以及遵守法治的一方。