台灣噴血美女來港穿這樣橋底拍寫真集　因布料太少「遭港媽擊退」

「北藝大女神」網紅謝立琪（Kiki），擁有超高顏值和火辣身材，並在IG收穫超過75萬粉絲追蹤。



不過，謝立琪日前飛往香港拍攝寫真時，竟遭現場1名家長驅趕，理由為穿一身性感泳裝的她，可能會影響在場的小朋友。

點擊放大瀏覽當日她的衣着及更多謝立琪的IG照片：

+ 32

謝立琪26日於IG發文，提到在香港海邊拍攝寫真所遭遇的事件，她表示其中有1套泳裝設計較為大膽，換上準備拍攝時即與當地人發生了小插曲，她亦無奈指出：「媽媽說太辣了會影響小朋友，把我們趕走了。」

從美照中能夠清楚看見，她身上的黑色泳裝布料非常少，除了遮蔽重要部位之外，完美展現其白皙肌膚以及傲人上圍，轉身更能欣賞臀部曲線。

貼文曝光後，網友們紛紛留言替她打抱不平，「香港外拍是很麻煩」、「又不是私人海灘，可以把小朋友帶走啊」、「我也受不了！太辣看太久會不禮貌」、「應該是影響小孩的父親或太太的老公吧」、「小朋友心裏OS：我想看啊，媽媽妳為什麼把辣妹趕走」、「爸爸們勸媽媽最好不要多管閒事」。

延伸閱讀：

才新婚突「家逢巨變」！家人過世 許瑋甯悲曝心聲：太痛了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】