台女夏日大解放狂潮延續　竟殺到入醫院「着錯病人衫」如半裸惹議

台灣辣模辛尤里日前發文透露，人在住院中，隔天一早要開刀。



不過醫院給的病服，她一直無法穿好，還貼出多張照片，讓網友看了都直呼要噴鼻血。

如同半裸惹熱議 掀起話題後竟再露下半身 點擊放大瀏覽▼▼▼

+ 15

辛尤里在社群上發文透露「護士要我把衣服反過來穿，但我實在綁不好」，只見照片中她坐在病床上，上半身的病服雖然依照指示反過來穿，但背後沒有將衣服的帶子綁好，導致整件上衣滑落，傲人的胸部幾乎要走光了。

網友看了忍不住驚呼：「還好隔壁床沒人……不然應該鼻血噴到死。」而她也回應：「因為沒人，我衣服都不想穿好。」

還有網友問：「怎麼醫院還有人幫你拍？還不幫妳穿好？」她則無所謂的表示：「我其實很懶的穿，我到現在都還沒穿好。」

【相關圖輯】日前墾丁公路上驚現一位「T-back女騎士」，噴血衣着與獨特騎術同樣惹起網上熱議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 26

【相關圖輯】再有「T-back豪放女」影片流出 乍看如下半身赤裸登山惹網民熱論（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

【相關圖輯】台女竟着「透視情趣內衣」踩單車惹圍觀 經驗網友提出更驚人猜測（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

延伸閱讀：

酸民曾做遺照詛咒肖戰 挨告後實名登報道歉了

「室友」就是尪？周刊爆正妹網紅千千低調結婚2年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】