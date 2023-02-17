美女網紅遊泰國「性感大解放」竟被街邊大叔鹹豬手　嚇到唔敢反抗

網紅「一隻阿圓」近來前往泰國旅遊，雖然玩得很開心，但中間卻發生一件讓她嚇到的小插曲，網友也為她捏一把冷汗。



阿圓到泰國旅遊，一路上吃當地美食，逛知名景點拍片，當然也不忘要購物，還向大家推薦「來泰國真的不用帶什麼衣服，來這邊買便宜到不行，如果敢殺價就更便宜了」。

她買了一件粉色紅點無袖低胸洋裝，笑稱「基本上是回台灣應該很難穿出門的款式，也只有度假勝地才敢這樣穿」，果然她穿上後立刻就展露超深「事業線」（點擊放大瀏覽）：

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沒想到之後在碼頭拍照時，一名男子突然就湊過來跟阿圓拍照，一隻手還將她緊緊摟著，讓她直接被嚇到，不過還是強顏歡笑與該男子合照。

網友看了照片也直呼「那隻手很不ok！」、「是個好色鬼」、「很不尊重人，感覺在吃豆腐」、「直接摟住，這大叔真的是……」。

阿圓則回應「他感覺很可怕，我也不太敢生氣，嚇到」。

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