東非狒狒桃園市區逃亡16日被捕獲　官方稱已慘死：疑曾遭獵槍打傷

撰文：朱加樟
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一隻約110厘米高的「東非狒狒」近日出沒台灣桃園市市區，四處亂竄，並多次逃過追捕。狒狒逃亡在外16天後，周一（27日）被捕獲，但官方隨後指，狒狒因傷勢嚴重，急救無效已經死亡。

台媒中央社報道指，桃園市農業局表示，27日下午3時許有民眾在校園內發現狒狒，後來狒狒更轉往附近民宅出沒，被民眾發現後跳入一處民宅內，屋主發現後立即將門關上，將狒狒困在房子內。

農業局人員抵達後展開圍捕，朝狒狒發射了一劑麻醉劑，隨後以網子順利捕捉狒狒。

農業局表示，當時農業局人員就發現狒狒已經受傷，除進行緊急救治，並在獸醫建議下送往新竹的主題樂園六福村救治，但東非狒狒因傷勢嚴重，急救無效已經死亡。

農業局指，經查狒狒疑遭獵槍打中，因桃園市府參與追捕狒狒的人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，農業局將報警釐清相關狀況。

專家：犬齒長達5-6厘米

據早前報道，桃園市平鎮區鎮興里長黃志杰早前表示，該隻狒狒已在平鎮出沒十多天，牠僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果。

台灣動物專家葉傑生表示，東非狒狒攻擊力強，犬齒長達5-6厘米，可以獵捕羚羊，也可以徒手把人撕裂到肚破腸流，但該物種為30-60隻的群居性動物，落單後並不會主動攻擊人類。

根據當局統計，全台目前有登記飼養狒狒的包括台北巿立動物園、位於新竹的主題樂園六福村及高雄市的壽山動物園。狒狒為野生保育類動物，一般人不能飼養。

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