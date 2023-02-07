溫州動物園獼猴幼崽疑因營養不良衰竭死亡　園方：將加強管理養護

2月4日下午，有網友發布短影片稱「溫州動物園猴山上的小猴子四腳朝天躺地不動，疑似死亡無人管」，引發關注。



相關畫面顯示，有一隻獼猴幼崽以面部朝上的姿勢倒在地上，一動不動，毛髮凌亂，疑似死亡。小猴子旁邊的石頭上坐著一隻大猴，正在吃東西，毛髮雜亂，地面附近有垃圾。

2月5日，溫州動物園發布關於獼猴幼仔死亡情況的說明，指該獼猴幼仔2022年12月24日出生，母仔飼養在猴山，與其一起生活的有68只獼猴。獼猴幼仔一般在5月至8月出生，該幼仔出生以來體型一直明顯偏小，4日上午飼養員尚未發現異常，16時許發現該幼仔已死亡，經解剖，原因為營養不良、衰竭死亡。

2月6日，溫州動物園相關負責人向《澎湃新聞》表示，該死亡獼猴幼崽為反季節出生，本身體質較弱。同時，動物園的日常護理、飼養管理也確實存在一定問題。園方將加強幼崽護理和飼養管理。

此前，亦有網友爆料溫州動物園動物疑似未得到妥善照顧，遭受虐待。1月份左右，有爆料者稱「氣溫太低，（溫州）動物園的大猩猩只能自己蓋破布保暖」。去年亦有網友曝光「溫州動物園北極狐生病嚴重，毛髮快掉光」。

網民點睇：

管理不善的動物園都應該取締。

工作人員、飼養人員都視若無睹嗎？

動物園就不應該存在，是動物的大牢籠。

去過一次動物園，再也不想去了。

願這隻小猴子來世健康平安幸福快樂不再受到傷害。

