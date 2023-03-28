蔡英文明將出訪　台媒：台國安會秘書長坐鎮台灣「因應突發狀況」

台媒《中時電子報》報道，台灣前總統馬英九27日赴大陸參訪，台灣現任總統蔡英文3月29日至4月7日也將啟程出訪台灣中美洲友邦伯利茲（又稱貝里斯）和危地馬拉（又稱瓜地馬拉），外界傳言期間會過境美國，預計將會晤美國眾議院議長麥卡錫。



《中時電子報》提到，由於蔡英文過境美國期間，台灣可能會面對來自中國大陸的軍事恫嚇，「國安會祕書長顧立雄此次未隨行，而是坐鎮國內因應突發狀況。」該報道也指出，罕見的是，台海空域已連續2天未見解放軍軍機活動，台灣軍方官員研判，應是天候因素，並非政治考量。



今年1月，麥卡錫經歷了百年未遇的15次投票後才當選眾議院議長。外界普遍認為他很快就會安排台灣行程，以進一步鞏固在黨內和國內的威望。（Reuters）

報道指出，有鑑於美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台，差點引爆台海危機，此次蔡英文過境美國將在當地時間4月5日於加州會晤麥卡錫，「蔡麥會」讓府方不敢大意。

《中時電子報》引述台灣黨政人士透露，「(台灣)國安會在出訪前已就各種可能狀況沙盤推演並預為因應。過去蔡英文出訪，除2019年李大維因身體不適請假外，國安會祕書長大多隨行，此次台灣國安會秘書長顧立雄則全程坐鎮台灣。」

此外，面對蔡英文出訪台灣恐面對軍事恫嚇，台灣國防部副部長柏鴻輝表示，「國軍針對對岸所有動態必須有所掌握，這部分不用擔心。」

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

值得一提的是，根據台灣國防部公布的資料，台海空域從25至27日上午6時止，並無解放軍軍機在台海周遭空域，若加上24日僅1架直9反潛直升機在東部外海，形同連續3天均未見解放軍軍機活動，相當少見，但每天仍有3或4艘解放軍軍艦在台海周邊活動。台灣軍方官員研判，應是天候因素，並非政治考量。

蔡英文2016年出訪 台軍曾誤射雄三飛彈險釀危機

據了解，蔡英文2016年上任總統後首度出訪就曾發生台灣軍隊誤射雄三飛彈事件。當時蔡英文出訪巴拿馬及巴拉圭，時任國安會祕書長的吳釗燮隨行，就在出訪行程即將結束的前一天，台灣軍隊爆發誤射雄三飛彈事件。

蔡英文當時正過境洛杉磯，為避免對岸誤判而擦槍走火，時任國安會副祕書長陳俊麟緊急通報蔡英文，蔡英文指示先進行危機處理，隔日返台後，蔡英文直奔總統府召集國安單位開會才化解危機。

蔡英文此行將出訪台灣中美洲友邦伯利茲（又稱貝里斯）和危地馬拉（又稱瓜地馬拉）。3月26日洪都拉斯宣布與台灣斷交，是台灣總統蔡英文任內斷交的第9國、台灣外交部長吳釗燮任內斷交的第7國。台灣與洪都拉斯斷交後，台灣的友邦只剩下13國。