「育子有方」編入德育教材　馬英九母親校友：對馬回來尋根很高興

台灣前總統馬英九繼續訪陸行程，按照計劃，3月31日，他抵達湖南長沙後的首個安排，就是參訪母親的母校周南中學。據了解，馬英九母親秦厚修曾兩次回長沙參加校慶，與其相關的故事更被以「育子有方」為題編入該校的德育教材。



秦厚修民國時期就讀的是周南女中，現時全名已改為周南實驗中學，是湖南省重點中學周南中學的南校區。1905年，革命教育家朱劍凡從日本留學回國後，有感於女學救國，遂把私家宅院花園和寧鄉田產悉數獻出，創辦該所女子學堂。後來，蔡暢、向警予、楊開慧、丁玲等一大批先進革命女性，成為該校早期最知名的校友。

秦厚修則於1933年至1936年就讀該校。據湖南省檔案館保存的學籍資料顯示，當年她修讀了十餘門課程，包括國文、算學、理化、史地、英語、公民、生物、圖畫、音樂、體育、勞作、看護訓練等。其中英語與國畫的成績最好，有88分，其次是勞作。在秦厚修的回憶文章中，國文老師對其影響最大，對方教她背的朝代歌，讓她得以在1942年投考政大時猜中了一道歷史題。

在馬英九《懷念我的母親》一文中，馬英九憶述，當年母親白天工作，晚上教他讀《古文觀止》，「數十年來，每次回憶當時媽媽燈下課子的溫馨畫面，就感動不已」。2014年，秦厚修病危，馬英九曾背《桃花源記》給對方聽，「背對了，她點頭；背錯了，她搖頭。我們重溫了50多年前母子共享的快樂時光」。

周南中學校友會會長成波文則介紹了另一小故事，那就是馬英九童年時，秦厚修每天都要給他講解一篇古文。某次，馬英九和妹妹吵架，秦厚修並無責罵他，只吩咐他把《左傳》拿來，之後讓他大聲讀出《鄭伯克段於鄢》，馬英九都照辦了。

育有四女一子的秦厚修為了嚴格教育子女，還在走廊的每個窗戶下都釘了一塊木板，給孩子們當書桌，把走廊改造成書房。每天早上6時，她便催孩子們起床讀書，晚上10點便直接關電閘。以上的小故事都被以「育子有方 情牽故土」為題，編進2018年周南中學德育教材《核心素養周南行》中。

1995年，在校友會盛邀下，當時身在長沙的秦厚修第一次回到闊別59年的周南中學，見到曾經的同班同學非常開心。2005年10月1日，秦厚修再次回到長沙參加周南中學的百年校慶，並收到母校為她準備的70多年前的報到註冊單、學習成績單。同時，她遞上周南中學台灣校友會捐款1.7萬元人民幣及祝賀母校百年華誕的楹聯，「湖南周南母校成立百週年誌慶：衡嶽鐘靈遍地桃李爭輝欣見故國家園百年大慶；湖湘毓秀全球魚雁祝嘏恭維高齡慈母萬壽無疆」，該楹聯爲馬英九父親馬鶴凌撰書。

2014年，秦厚修去世，讓成波文非常感傷，透露秦在電話中說過她想參加母校110週年校慶，看看周南中學新校區，去長沙坡子街火宮殿呷百粒丸、豬血湯，「之前回來都太拘束了，沒來得及」。

在成波文看來，雖然在台灣多年，但秦厚修的長沙人特質一直沒變，家中都是吃湘菜，吃辣椒，炒辣椒時要丟一把豆豉。他還表示，秦厚修對家鄉非常眷念，對母校感情很深，對馬英九回來尋根感到非常高興。