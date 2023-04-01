全台唯一「雞蛋自動販賣機」　實測購買「裸蛋不破」掀話題

歷經月餘「雞蛋荒」的台灣社會迎來進口雞蛋解套，但在窮買富買都買不到雞蛋的期間，有網友就經驗分享全台唯一、裸裝單顆販售的「雞蛋自動販賣機」，實測結果雞蛋還都不會破掉，引得台網討論，爭相獵奇。



臉書「台南式Tainan Style」粉專最新一則發文，分享全台唯一一台雞蛋自動販賣機驚現台南，透過錄製購買過程的影片可以發現，裸蛋從販賣機內滾落，被機械升降機帶到出口處，就如同飲料販賣機一般，讓發文者驚呼「不會破欸」！

根據粉專分享資訊，該販賣機販售的都是放牧蛋，但一顆要價新台幣25元，相對一般市售雞蛋價格高出1倍以上，且只能以信用卡、悠遊卡等電子支付消費，尚無法使用現金購買。

朝聖的台灣網友見狀紛紛留言「買個蛋搞得跟坐火車一樣的聲音，哈」、「裡面的母雞工讀生辛苦了」、「太狂了！！！」，笑稱該地會變成網美拍照的新景點。

經查該雞蛋自動販賣機位於台南市東區育樂街66巷18號，實際上是去年年中就已經設置，是作家楊環靜投入養雞產業，以放養母雞方式，改變雞隻終其一生被養在A4大小雞籠內這樣的環境，讓雞蛋販賣機的購買者，在蹲下拾起所購買的雞蛋時，體驗生產者撿雞蛋的感覺，同時也提倡動物飼養的友善模式。