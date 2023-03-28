缺雞蛋｜1隻蛋蛋白質=50粒枝豆/半盒豆腐 一文看12蛋替代品分量
撰文：健康醫療網
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台灣近期缺蛋議題持續延燒，民眾餐桌少了許多熟悉的「蛋」料理，不僅負責採買的主婦煩惱，外食族也為了是否該加購蛋感到猶豫不已。
營養師指出，雞蛋是優質的蛋白質來源，不過在缺蛋的情況下，仍有許多富含蛋白質的食物可以替代，例如豆製品、魚類、肉類等。補充蛋白質，無蛋也可以做到。
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營養師：不一定餐餐要蛋 可以豆製品替代
台北市立聯合醫院社區營養推廣中心營養師戴暐庭表示，一顆雞蛋的蛋白質含量約為7公克，若想攝取相同含量營養素，可改吃半盒嫩豆腐、一杯190ml的無糖豆漿、1.5片五香豆乾、一小把毛豆（又稱枝豆）（約50顆）、半掌心的肉類及魚類，都可攝取到等量的蛋白質。
戴暐庭提醒，在選擇時，可依「豆魚蛋肉」來依序攝取，富含植物性蛋白的豆製品可為補充蛋白質的首選，肉類部份則建議避開油脂含量較高的三層肉或是加工肉品如香腸、熱狗等較佳。
了解日常食物中的蛋白質含量︰
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鴨蛋也可以 魚肉、海鮮皆含豐富蛋白質
三餐沒了蛋的蹤影，民眾該吃些什麼？戴暐庭建議，若早餐習慣來個水煮蛋或是茶葉蛋的民眾，可考慮更換為豆漿或豆乾、豆腐、豆皮等，一樣可以補足蛋白質；午晚餐的部分，也可選擇肉類、魚類、海鮮類做替換。若真想吃蛋，市面上已有許多業者以鴨蛋代替，事實上，在同等重量下，鴨蛋與雞蛋的蛋白質含量相似，也可做為替代選擇之一。
最後，台北市社區營養推廣中心團隊也提供「雞蛋替代食物份量一覽表」，讓民眾簡易替換，緩解缺蛋的不安及煩惱。
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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】
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