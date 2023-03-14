日本陷蛋荒丘比推植物製雞蛋大熱　網民實測激似半熟蛋：神商品！

日本最近受禽流感疫情以及雞隻飼料價格上漲影響，雞蛋價格上升、供應短缺，面臨蛋荒。日前就有日媒報道指，日本最近興起一種用植物製做的「代替蛋」，完全不含雞蛋卻能完美重現蛋的口感和味道！



（YouTube 截圖）

《J-Castニュース》日前報道指，日本食品品牌丘比Kewpie推出的植物製代替蛋「HOBOTAMA」(直譯可為「幾乎雞蛋」)最近在網上引起熱烈討論。日本最近雞蛋價格上漲、供應短缺。有不少餐廳被逼暫停提供含蛋的菜式，甚至連北海道的人氣手信「白色戀人」亦要減產。

早前一名自稱在飲食業任職多年的日本網民在Twitter上，分享到自己為了有雞蛋敏感的女兒買了「HOBOTAMA」。發現不但是口感、味道，還是煮熟過程都與真正的雞蛋幾乎一樣；感到非常感動。貼文引起網民熱烈討論，《J-Castニュース》日前就訪問Kewpie，他們講到「炒蛋風」的「HOBOTAMA」在2021年6月起便向飲食店和學校午餐等業務用提供。22年3月再推出加熱用的「液體蛋風」，並同時將2款商品向一般消費者售賣，在東京部分地區及網上都能購買。

食品品牌丘比Kewpie每年使用多達42億隻雞蛋（YouTube 截圖）

近年來人們的健康意識提高，亦更關注地球環境，越來越多人選擇植物製的代替食品。以蛋黃醬聞名的Kewpie每年使用多達42億隻雞蛋，非常熟悉雞蛋，亦因此希望更多人能吃到雞蛋。負責研發「HOBOTAMA」的磯部和宏及梶聡美表示，他們為了重現雞蛋的半熟感反覆實驗了139次才達到滿意的口感。兩種產品分別使用了黃豆及杏仁粉作原料，利用天然成分完美重現雞蛋的質感。

Twitter上亦流傳不少網民的吃後感，不少人大讚「HOBOTAMA」的賣相和味道與一般雞蛋十分相似，除了能幫助有食物敏感的人之外，也能有助解決食量短缺的危機。不過有YouTuber拍攝開箱片直接對比真雞蛋和炒蛋風「HOBOTAMA」時，表示雖然口感的確非常相似但黃豆味較重。而液體蛋風的商品煮熟後口感則像軟熟的班戟，並帶有輕微甜味。

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日本雞蛋短缺，「HOBOTAMA」說不定是個不錯的代替品。按Kewpie的官方網址所列，2款產品冷凍保質期更是達1年，比普通雞蛋長不少。但每包容量60g的「HOBOTAMA」售價分別是182 円及214 円（大約港幣10.7元及12.6元），比買雞蛋貴數倍。似乎離普及化還有一段距離呢。

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