台積電今起增設海外營運辦公室

台積電內部公告，自4月1起增設海外營運辦公室，負責監督管理台積電亞利桑那和日本廠。



《中時電子報》報道，由營運組織資深副總經理秦永沛、業務開發組織資深副總經理張曉強、以及負責亞利桑那（Arizona）相關業務的企業策略辦公室資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy），於原有職責外共同領導。



據台積電內部公告，為支持公司全球化的擴張以及加速海外營運組織的效能，將自4月1日起增設海外營運辦公室，負責監督及管理美國亞利桑那州12吋廠及日本熊本12吋廠，未來都將由海外營運辦公室負責營運。

而海外營運辦公室的核心團隊，包括營運、品質暨可靠性、企業規劃、資材管理、資訊、財務、法務、人力資源等各組織專業人員，以加速整合海外營運的組織效能。

台積電亦公告，包括美國TSMC Arizona董事長由凱西迪（Rick Cassidy）擔任，執行長由晶圓廠營運副總經理王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理哈里森（Brian Harrison）接任。

公告指出，日本JASM由晶圓廠營運副總經理廖永豪於原有職責外擔任執行長，總經理由堀田祐一續任。