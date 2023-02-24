台積電美國廠竟是「賣豬仔騙局」？員工妻爆血汗內幕：生活如奴隸

日前台積電為擴大投資，至美國亞利桑那州設廠，沒想到不只投資成本高，還爆出在員工管理上出現問題，對此公司並未正面回應。如今又有自稱是台積電員工眷屬爆料，關於在美國廠工作的「10大驚奇」，其中最令人詫異的是，禁止在美國工作的台灣人休假，「但是美國人都動不動請病假，到處跨年到處玩也沒看到哪個長官硬起來禁止」。



原PO在PTT爆料，自己身為台積電美國廠員工眷屬，發現老公至美國工作後的「10大驚奇」，直言在台灣的台積電員工們不要傻傻地被賣到美國還不知道，「希望長官們看到能夠真心幫我們改善」。

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原PO表示，在員工餐點部分，美國廠沒有設置員工餐廳，必須餐餐自己煮，在公司吃微波加熱剩菜剩飯，有些前一天被長官壓AR的，更是忙到只能餐餐吃泡麵；另外，報導上光鮮亮麗的員工宿舍，「根本就是一場騙局」，出發前僅用一份問卷調查，連房子都還沒看到，就逼員工租下一個月2500美元的公寓，且合約一綁就是3年，不只如此，宿舍品質也令人堪憂，「剛進來洗衣機、排水管都被老鼠咬到都不能用」，關於水電或是物品修繕，還得自己搞定。

原PO接著說，美國廠甚至連尾牙都沒有，只有辦春節烤肉會，而且還要收取入場費5美元；長官濫用權力的問題也層出不窮，「來上班還要被教授凹幫忙做雜物，不聽話的上班就乖乖被狗X」；上班時間更是詭異，為星期日到四下午1點至晚上10點，且沒有任何加班費，只有小夜班津貼，「時薪還是用台灣薪資在算」。

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不只如此，原PO還透露美國廠的長官禁止台灣工程師休假，反而美國人動不動就請病假，卻沒有一個長官硬起來禁止；還有年終分紅被預扣了30%，且用的竟是2022年的匯率30.69來算給員工；她也指出，說明會上稱「美國多的稅，公司出」，但事實卻是永遠搞不懂公司算錢的方式，「在台灣的薪水被預扣了，在美國的薪水也被預扣了，但是永遠拿不回被扣的稅」。

至於協助赴美員工申請綠卡，原PO說雖然長官願意幫忙轉任作業，但是流程慢到不行，「薪資福利換算起來跟美國大學剛畢業的畢業生一樣」。

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最後，她也見識到美國廠的詭異工作文化，指出來美國的長官每個都是死撐活騙，約一到就趕緊走人，「每次看到美國人抱怨GG文化都覺得不意外，到底是哪間公司會要求員工要邊建廠、邊訓練美國人，然後還希望美國人有戰力？」。她直言，在台灣用同語言、文化訓練新人都很難了 更何況是一堆英文不到位，還要被壓榨的苦命工程師們。

先前針對台積電亞利桑那州投資案引發內部疑慮，台積電發言人高孟華在電郵答覆中僅說，赴美設廠決定基於多種因素，包括客戶需求、市場商機與吸引國際人才的機會。她表示，台積電清楚台灣與海外晶圓廠存有成本差異，公司仍預期長遠毛利率可觀。

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