兒子把房子賣了！老夫妻帶着神主牌「住便利店1個月」揭背後悲歌

一對老夫妻在台中市豐原區一家便利店「住」一個多月，累了坐在椅子上睡，餓了有善心人士提供食物，這位阿嬤說，他們曾帶著祖先牌位到處流浪，她到處籌錢，前幾天終於安置祖先牌位，祖先已死至少有地方可去，她和老伴，至今仍不知何去何從。



豐原警分局獲知這對老夫妻住在便利店很久，需要幫助，今天（5日）派警員到便利店關心他們，先帶回派出所休息，並通報台中市社會局安置中。

「兒子把房子賣掉了」 點圖看訪問內容：

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76歲黃姓男子與72歲妻子坐在便利店內，全部家當用二個大袋子包起來，放在便利店地面，黃男精神不濟，臉部有傷，其妻說，他們兒子今年2月賣掉房子後，兒子原本帶他們到潭子租屋，後來房東拒絕他們供奉祖先牌位，租屋不到一個月就被拒住搬走。

她說與丈夫到處找住宿地方，後來申請到低收入戶資格，也向台中市社會局尋求協助，曾短暫幫他們找到東勢旅宿，住沒幾天，社會局後來要他們自己找租屋處，再申請補助，但台中租金貴，她只想在住了30多年的豐原老家附近租屋，至今找不到。

日前下大雨，只好與丈夫暫時在便利店睡，至少可遮風避雨，以後生活如何過，阿嬤望著桌上便利店店員好心給的番薯，無奈說「只能走一步，算一步」。

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