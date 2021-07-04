台灣疫情︱老翁打疫苗15分鐘後猝死　家屬悲痛自責「我們害死他」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-04 17:00

高雄市傳出首例莫德納疫苗施打後猝死案，一名74歲男性長輩昨天下午施打不久後休克，救護車送至醫院後急救無效。沈姓里長轉達家屬心聲說，全台發生多起疫苗猝死案，打完疫苗15分鐘即出事，怎可能跟接種疫苗沒關係，家人自責說「都是我們害死他」，若非鼓勵他去打疫苗就不會出事，家屬悲痛不已。

高市府今天下午召開防疫會議記者會，記者詢問莫德納疫苗有無嚴重不良反應。衛生局簡任技正潘炤穎表示，7月1日接種以來，昨天出現一起現場接種嚴重休克案，初步未發現直接相關；任何接種後的不適反應，都由衛生局依程序填表提交中央流行疫情指揮中心審定。

上述個案送醫後死亡。衛生局進一步說明指出，個案有中風及糖尿病病史，醫師評估長者未有過敏史及相關疫苗接種風險，故依照本人及家屬意願施打疫苗，但個案於接種疫苗後半小時內發現意識不清，經現場醫師緊急送醫，當日不幸身故。

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當天陪同老翁施打疫苗的兒子質疑，父親施打後約15分鐘陷入休克，救護車送至醫院，醫師判斷要氣切，因不忍心折磨老人家，忍痛放棄急救；疫苗接種至今已經發生很多猝死案，政府沒一件承認，接種疫苗不到半小時就出事，根本沒回家，怎可能跟疫苗沒關係。

沈姓里長說，死者妻兒內心自責，並難過說「若非家人鼓勵不會去接種疫苗，都是我們害死他的」，衛生局說死者有慢性病，人活到70多歲，身上難免有病，怎可能跟年輕人一樣健壯如牛。

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