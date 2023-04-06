台陸委會批：馬英九訪陸　「九二共識」未提「一中各表」

台灣前總統馬英九訪問大陸，台灣陸委會6日（周四）表示，中共利用馬英九訪問，操控整個行程，「刻意影響當前兩岸關係跟擾亂台灣社會氛圍」。陸委會又稱馬英九與陸方人士會晤時，多次言及九二共識，但沒有提國民黨所稱「一中各表」，令人遺憾。



馬英九2日（周日）上午帶領台灣學生在湖南大學和大陸師生座談交流。（馬英九辦公室）

陸委會6日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏作出上述表示。詹志宏表示，中共宣稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，馬英九附和宣稱台灣憲法與中華人民共和國憲法均堅持「一個中國原則」，試圖連結台灣與大陸的關係，卻忽略中共一向運用「一個中國原則」作為「併吞」台灣的依據。

詹志宏稱，馬英九在與陸方人士晤談時，對於所謂「九二共識」意涵，沒有提及國民黨所稱「一中各表」既有主張，反而稱讚中共的定義是「原汁原味」，令人感到驚訝與遺憾。

據早前報道，馬英九2日在湖南大學致詞時談及兩岸，他一開始就強調，「『我們國家』修改憲法，定義分兩個地區，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國，只是兩個部分。」

馬英九說，「在我們的《兩岸人民關係條例》第二條有定義甚麼叫做台灣地區，甚麼叫做大陸地區。台灣地區就是台、澎、金馬，大陸地區就是台、澎、金馬以外我們的領土。」

馬英九強調，「所以不論是在台灣，或是在大陸，在憲法上都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」馬英九表示，「我知道在大陸的1983年的憲法前言裏面也有講，『台灣是中國不可分割的一部分』，所以這個事實很清楚。」

馬英九也提及，兩岸同文同種，而且雙方都堅持一個中國的立場，這非常重要。儘管現在分屬兩邊，雙方有各自的制度，各自的政策，希望大家努力的能夠減少不必要的隔閡，雙方能夠真誠的交流。