馬英九在湖南大學突向陸生講台灣憲法：兩岸「都是我們中華民國」

台灣前總統馬英九繼續訪問大陸行程，2日（周日）上午帶領台灣學生在湖南大學和大陸師生座談交流，致詞結尾時突然補充說明兩岸關係，引用台灣在1997年憲法增修條文中，列出台澎金馬與大陸都是中華民國國土，表示台灣地區和大陸地區「都是我們中華民國」；他同時指出，中國大陸1982年版的憲法也寫到「台灣是中國不可分割的一部分」，兩岸「在憲法上都是屬於一個中國之下」。



台灣前總統馬英九繼續訪問大陸行程，2日（周日）上午帶領台灣學生在湖南大學和大陸師生座談交流。（馬英九辦公室）

綜合台媒《ETtoday新聞雲》等報道，馬英九談及兩岸，他一開始就強調，「『我們國家』修改憲法，定義分兩個地區，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國，只是兩個部分。」

馬英九說，「在我們的《兩岸人民關係條例》第二條有定義甚麼叫做台灣地區，甚麼叫做大陸地區。台灣地區就是台、澎、金馬，大陸地區就是台、澎、金馬以外我們的領土。」

馬英九強調，「所以不論是在台灣，或是在大陸，在憲法上都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」馬英九表示，「我知道在大陸的1983年的憲法前言裏面也有講，『台灣是中國不可分割的一部分』，所以這個事實很清楚。」

馬英九也提及，兩岸同文同種，而且雙方都堅持一個中國的立場，這非常重要。儘管現在分屬兩邊，雙方有各自的制度，各自的政策，希望大家努力的能夠減少不必要的隔閡，雙方能夠真誠的交流。

報道指，馬英九語畢，現場響起掌聲，台灣過來的學生大喊「好！」，大陸方面的學生微笑不語，給予禮貌性掌聲，在場的湖南大學校長段憲忠沒有拍手。相較之前聆聽馬英九談話，段憲忠有投以微笑眼光，當馬英九闡述台灣修憲主張大陸是台澎金馬以外的領土，當下段憲忠的表情十分嚴肅，直到互送手信環節才有笑容，氣氛稍施緩和。