01直擊｜蔡英文結束出訪感謝民主夥伴支持　場外抗議蔡麥「賣台」

撰文：許祺安
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3月29日起，台灣總統蔡英文展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，期間會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），4月7日蔡英文返台抵達桃園機場發表談話。

據了解，記者會場外有「兩岸和平發展論壇」等團體抗議，批評「蔡麥會」是「賣台會」。

蔡英文「民主夥伴共榮之旅」訪團是於3月29日出發，展開為期10天9夜的訪問，期間去程過境美國紐約，再前往危地馬拉、伯利茲進行國是訪問，返程則過境美國洛杉磯，並在洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫進行雙邊會晤。

蔡英文機場公開談話指出，雖然經過三年的疫情，但台灣和友邦的各項合作都依然持續累積成果，她指出未來台灣會繼續貢獻專業，成為世界重要的良善力量，也會積極和國際夥伴合作。蔡英文也提到危地馬拉總統、伯利茲總督和美國跨黨派參眾議員都表達對台灣的支持，「台灣守護民主自由的決心，得到支持，讓民主夥伴的情誼更加堅定」。

蔡英文也感謝台灣的海外僑胞，「我們勇敢堅定地向世界傳達我們的聲音，在台灣的國人也持續關注，積極幫忙做溫暖的後盾，我要向海內外同胞表示感謝。」蔡英文強調，「我們（台灣）讓國際社會看到在面臨壓力和威脅時台灣會更團結，更不會因為受到打壓而屈服，更不會因為受到阻礙而停止和世界交流。」

台灣「兩岸和平發展論壇」等團體集結桃園機場抗議，批評「蔡麥會」是「賣台會」。（張鈞凱攝）

最後，蔡英文指出，「大家休息一晚，繼續為台灣的外交和未來打拼。」據了解，在蔡英文記者會的場外，有抗議民眾舉牌批評「蔡麥會」是「賣台會」。

據台媒報道，蔡英文4月6日上午與隨行記者團茶敘，蔡英文當時表示，這次疫後第一次出訪，面對的是更複雜的國際情勢，能夠完成這樣的任務是團隊的力量。

蔡英文表示，她看到不同世代外交人員一起合作，也感受到台灣外交團隊的成長與蛻變，謝謝外交人員挺過疫情、頂住壓力，讓台灣邁向世界的腳步走得更穩更遠，未來要繼續一起打拚。

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