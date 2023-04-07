蔡英文：與美國溝通有助兩岸關係平穩　中國勿過度反應

撰文：蕭通
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台灣總統蔡英文訪問中美洲並過境美國的行程即將結束。她4月6日與隨團記者茶敘時表示，利用過境跟美國友人見面是常有的事，與美方有面對面溝通，有助於兩岸關係平穩跟區域和平，希望中國方面自我克制，不用過度反應。

被問到與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤是否過境外交及台美關係的突破，蔡英文指不同人有不同解讀。至於與麥卡錫及美國會議員會面時，是否有提到軍購，蔡英文只稱台灣對美確有軍事採購，希望能如期交貨。

她又稱，這次美方在過程中所提供的協助，還有和美國國會議員互動，強烈感受到對台灣的支持，尤其是5日與麥卡錫及好幾名國會議員共同磋商議題，相信對國際社會來講，尤其對在台灣的人民，都是一個蠻清楚的訊息。

蔡英文又表示，現在執行的外交政策，都是以對台灣最佳利益所形塑，希望未來的總統，不論哪一黨，都能延續。

對於中國啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，蔡英文指在她出訪期間，國安團隊都保持關切、密切關注情勢，所做的一切務必要確保海上船隻安全航行，防止中國干擾領海。

當被問到如何看待前總統馬英九訪問中國時表示台灣和大陸都是「都是中國」，蔡英文指出，馬英九的說法是1970年代論述，以現在情境而言，「兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實」。

她強調，處理兩岸議題的最高目標，就是要確保台灣人民自由民主的生活方式，也要確保台灣人民的人權，並希望盡其所能維持兩岸的和平穩定。

蔡英文3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問危地馬拉、伯里茲；返程過境洛杉磯時，5日與美國眾議院議長麥卡錫會晤。她在6日結束記者茶敘後，會搭乘專機返台，預計7日晚間返抵台灣。

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