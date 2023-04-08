行前撇清「強國等距」論述　柯文哲訪美：透過對話讓美國認識

民眾黨主席柯文哲為備戰2024年台灣總統大選，今（8）日率團出訪美國，展開為期21天的「自由台灣，對話之旅」。



柯文哲行前定調兩岸政策為「台灣自主、兩岸和平」，民眾黨作為台灣第三勢力要為台灣走出一條活路，更要讓美國認識台灣民眾黨。同時，柯文哲稍早已撇清過去提出的「強國等距」訴求，下令民眾黨不再使用。



繼台灣總統蔡英文、鴻海創辦人郭台銘先後訪美，前台灣總統馬英九訪問中國大陸後，民眾黨主席柯文哲8日搭機出發赴美，陪同柯文哲出訪的有前台北市副市長黃珊珊、柯辦發言人陳智菡、黨籍立委吳欣盈及新北市議員陳世軒等。

綜觀柯文哲一行訪美行程，地點包括紐約、波士頓、華府、侯斯頓，除了拜會紐約中華公所、參訪美台商會與企業外，也遍及各大校園，如參加哥倫比亞大學、喬治華盛頓大學座談、波士頓大學學生座談，另再有喬治城大學CSET智庫拜會、John Hopkins演講、CSIS演講、接受美國之音專訪等。

民眾黨主席柯文哲曾就佩洛西訪台表態，稱「台灣要保持自己的主體性，我們和美日交好，卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」（Facebook／柯文哲）

柯文哲指出，此行「該見到的都會見到」，最重要的是不僅要讓世界看到台灣，更要讓美國認識台灣民眾黨。美國是民主同盟在太平洋地區的戰略夥伴，也是台灣出口第二大市場，台美關係緊密，台灣民眾黨身為國內第三大黨，必須與美國建立密切的交流管道。「既然是學習之旅、對話之旅，更該花點時間與美國各個階層對話，因此花了比較長的時間。」

對媒體詢問柯文哲，如何在美國闡述的兩岸論述，是強國等距還是九六共識。柯文哲則表示，本來是力矩的「矩」，卻變成距離的「距」，認為強國等距一詞造成太多誤會，他下令民眾黨不再使用，避免外界搞混；至於九六共識則是台灣實況。

對於屆時在美國將如何闡述兩岸論述，柯文哲7日曾表示，「強國等距」造成太多誤會，本來是力矩的「矩」，卻變成距離的「距」，他已下令民眾黨不再使用，避免外界搞混。新進提出的「九六共識」目前是內部在講，反映「台灣實況」，但現在兩岸政策定調口號是「台灣自主、兩岸和平」，對內則是「聯合政府，團結台灣」。