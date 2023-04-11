馬辦：馬英九不排除再度訪陸　「習馬二會」不是不可能

前台灣總統馬英九日前結束訪陸行程，返台後直呼「九二共識又活過來了」。馬英九基金會執行長蕭旭岑返台後接受廣播節目專訪表示，不管是再訪中國大陸或者「習馬二會」，若未來台灣有需要馬英九，會考慮再度安排訪問中國大陸。



蕭旭岑表示，這次由馬英九藉由訪問大陸踏出第一步，用實際行動證明九二共識能夠求同存異，彼此尊重，呼籲台灣總統蔡英文可以開放更多兩岸交流空間。「化解兩岸對立，還是需要靠執政者，政府才有權力去談兩岸復談或軍事互信，所以還是要問蔡英文政府要怎麼做」。

對於馬英九未來是否規劃再度出訪大陸，蕭旭岑答稱「不排除任何可能」。至於外界始終關注未來是否有機會進行「習馬二會」，蕭旭岑指出，2015年「習馬會」後，習近平對馬英九說了「後會有期」，所以他一直覺得「沒有什麼事是不可能」。

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此外，蕭旭岑透露，馬英九出訪大陸前有向國民黨主席朱立倫報告，會遵循國民黨政綱與黨綱，馬英九認為，「只要台灣遵守《中華民國憲法》，兩岸便可和平共存，呼籲藍綠兩黨要思索兩岸未來」。

總結馬英九歷史性訪陸祭祖之行，蕭旭岑認為，馬英九此行凸顯台灣內部不團結以及兩岸問題，馬英九認為台灣遵守《中華民國憲法》就可以解決問題、確保安全，因為《中華民國憲法》是「一中憲法」，兩岸不是兩個國家，是台灣地區與大陸地區，如此一來北京也沒有理由批評台灣。

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而馬英九也曾問蔡英文「兩岸是不是兩個國家」，若蔡英文沒有回答「兩岸是兩個國家」，那麼台海情勢就不會這麼緊張。至於國民黨內目前為2024年台灣總統大選紛爭不止，蕭旭岑認為未來國民黨要走什麼路線，遠比什麼人來選更重要，且他個人也不認為國民黨的總統候選人會偏離國民黨的政綱。

蕭旭岑指出，此行馬英九被大陸民眾的善意跟熱情感動，希望兩岸間能常有這樣的互動。不管是大陸還是台灣，大部分人民其實不太懂政治，可是都知道只要有善意，兩岸就不會打仗。馬英九此行是踏出第一步，希望還有後續，呼籲蔡英文政府開放更多類似的兩岸交流。