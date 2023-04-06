宋濤上海設宴送行馬英九稱：家裡事自己商量，不容外人插手

台灣前總統馬英九12天訪陸行程接近尾聲，國台辦主任宋濤今日（6日）晚間在上海為馬英九一行餞行。宋濤肯定馬英九此行推進兩岸和平發展，更強調「家裡事自己商量，不容外人插手」。他表示，絕不容忍「台獨」勾聯外部勢力，終將注定失敗。



馬英九共計12天的訪陸行程接尾聲，宋濤二度從北京南下，今晚親自到上海設宴送行。預計明日（4月7日）上午馬英九一行人前往機場，由國台辦副主任陳元豐等人送機。

宋濤表示，「馬英九先生此行對促進兩岸同胞交流往來、推動兩岸關係和平發展具有積極意義。」，希望兩岸同胞多交流、常來往，大陸將為此創造條件、提供便利。

宋濤也指出，兩岸同胞都是中國人，要堅持一個中國原則和「九二共識」。他強調，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決，決不能讓外人插手。決不能容忍「台獨」分裂行徑，勾連外部勢力搞「台獨」注定失敗。他強調，「兩岸同胞要相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉，共享中華民族偉大復興榮光。」

馬英九也表示，這次到大陸祭祖、交流，深切體會兩岸應珍惜「九二共識」共同政治基礎，在此基礎上恢復交流，避戰謀和。兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，應一起推動和平，奮鬥合作，振興中華。

馬英九提到2015年的「馬習會」，兩人確認「九二共識」的重要性。他指出，兩岸的歷史留下錯綜複雜的關係，也有交流往來留下的各種複雜問題，需要雙方在交流、協商的各個過程當中面對現實、累積成果、培養互信。

馬英九說指出，兩岸主事者共同的責任，是凡是有利於兩岸人民福利的事都要做，凡是有利於增進兩岸和緩的機會都要爭取，他更強調，「兩岸一定要維持交流，共同合作，盡一切可能避免戰爭衝突」。

今日（6日）日下午馬英九帶著學員到位於上海的四行倉庫抗戰紀念館，謝晉元將軍的嫡孫謝偉亦陪同參訪。

紀念館內陳列當年八百壯士堅守四行倉庫的完整紀實，其中，包含當時的完整命令鏈、以及率第88師262旅524團留守四行倉庫的團長謝晉元的題字:「餘一槍一彈，決與倭寇周旋到底」、以及還原了女童子軍楊惠敏，冒著生命危險帶著國旗進入四行倉庫的畫面。

據了解，馬英九看了連連拍手，大讚了不起；最後，館方也特別介紹紀念館的牆面，是修建、復原了當時在四行倉庫上的彈孔牆面。