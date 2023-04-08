蔡英文和馬英九出訪的高下

台灣前後兩任總統馬英九和蔡英文，最近分別前往中國大陸和美國，行程不偏不倚都在星期四（4月6日）進入最後一站。



本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



馬英九4月6日先一步結束大陸行返台：

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台灣兩個陣營則大打口水戰。民進黨人稱，蔡英文在回程過境時見到美國政壇第三號人物——眾議院議長麥卡錫，麥卡錫還稱她「台灣總統」（President of Taiwan），已經取得了過境外交的創紀錄成果，和馬英九在大陸所受待遇高下立判。台灣著名的評論人郭正亮則駁斥，這次蔡英文所受的待遇，反而證明所謂的台美關係「堅如磐石」，實際上只是「堅如盤子」。

蔡英文4月6日於晚間返台：

如何評價「雙英較量」的高下？郭正亮的「盤子說」又何解？

曾當過民進黨立法委員的郭正亮近日提出許多反例，強調蔡英文此行在美國「受盡委屈」。比如說，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比（John Kirby）在蔡文英上周首次過境美國的當天就強調，這只是非正式的過境行程，符合美國的「一個中國」政策。

再者，蔡英文在紐約一共待了兩晚，結果連紐約市長和紐約州長都沒見到，她參加的僑宴只有隔壁新澤西州州長墨菲（Phill Murphy）在座，而且墨菲是礙於台灣在新澤西州有大量投資才出席。相比之下，過去前總統陳水扁和馬英九過境美國時，都見到過紐約市長。

其他例子是蔡英文受邀到智庫哈德遜研究所演講，或獲頒「全球領導力獎」，活動竟然罕見地全程閉門。而且，一眾友台的美國政壇人物，包括前國務卿蓬佩奧，2023年3月20日才剛訪台且受勳的美國前國安顧問奧布萊恩、美國國安委印太事務協調員坎貝爾，全都不見人影，行政部門無一人會見蔡英文。

美國《華爾街日報》也報導過，為了避免激怒北京，蔡英文在美國的活動被刻意保持低調。郭正亮則是以「堅壁清野」來形容拜登政府對蔡英文過境的冷處理。他認為，雖然蔡英文會見了麥卡錫是創了紀錄，但見不到紐約市長和聯邦官員也是創紀錄，拜登政府「重手」冷處理蔡英文的美國行，用來向北京示好。

這些尖銳爭議，恰恰反映出陸美台關係的微妙與台海問題之敏感，如今不僅「一中」有各表，美台關係也是「各表」。綜合各方情況，不可否認，麥卡錫會見了蔡英文，還聯合發表講話，這已凸顯了台灣的存在。而執政的拜登政府全力遏制蔡英文此行也是事實，這又足見美國政府嚴守慣例、在「一中框架」內處理蔡英文訪美。也許就是要對沖麥蔡會的效應，拜登政府所採取的限制甚至比過去台灣總統過境時更嚴苛，避免讓已十分脆弱的中美關係加劇受創。

估計北京也解讀到拜登政府的節制，至今的反制行動遠不如去年8月麥卡錫的前任、時任美國眾議院議長佩洛西訪台時那麼強硬。當然，在星期四高調的麥蔡會後，北京是否會祭出更強硬的後續動作，也不能排除。

一些大陸民眾或許會認為，拜登政府與共和黨籍的麥卡錫只是一個唱黑臉、一個唱白臉，這可能低估了美國兩黨鬥爭的激烈程度，美國兩黨互相利用、借勢借力是有可能，但很難彼此暗中溝通好來進行這樣的操作。反之，美國對華關係這些年不斷螺旋式探底，多少都是受美國內部政治所累。記得嗎，今年2月中美氣球事件，拜登政府最初也是低調處理，到後來才讓步於共和黨和民粹壓力。

台灣在處理與中國大陸的關係上，更是完全受內部政治所左右。資深時事評論家法理德．札卡瑞亞（Fareed Zakaria）星期四的CNN訪談，正好同時提到台灣的內部政治，警惕政客操弄台灣話題可能造成的風險。

札卡瑞亞受訪時提醒美國民眾，台灣此時有前後任兩個總統在外，雖然大多數台灣民眾傾向民進黨，但是馬英九所屬政黨也有不少支持者，他們對於跟北京對話更自在，過去也願意接受某種形式的和平統一。札卡瑞亞批評麥卡錫會見蔡英文是「壞主意」，他此舉已涉入台灣內政，介入了美國政客不應該介入的高敏、高風險領域。

馬英九赴陸行人氣高，並且會見許多官員：

札卡瑞亞的訪談，凸顯出馬英九此時訪問大陸的意義——展示了台灣也有與民進黨不同的政黨與聲音，這樣的政黨在不久前還曾執政台灣。

馬英九此行沒有見到大陸頭四號人物，但是作為前總統與國民黨前主席，他所受到的禮遇已是超規格，他的大陸行星期四晚甚至罕見地上了央視新聞聯播。這是北京的明顯暗示：只要認同自己是中國人，北京會以不承認也不否認的方式，包容馬英九堅持的、包含「一中各表」的九二共識。

台灣人會如何評定「雙英較量」的高下？他們更看重蔡英文過境的結果，還是大陸對台灣釋放的重要信號？老實說，這完全取決於他們是否認同自己是中國人（包括中華民國人）。2024年的台灣總統選舉會是關鍵一役，決定和代價，都將由台灣選民選擇與承擔。