美25間軍火商組團下月訪台　傳美台將聯合生產無人機與彈藥

日本媒體11日獨家報道，約25間美國國防工業承包商將在5月派員訪問台灣，討論聯合生產無人機與彈藥的相關事宜。值得注意的是，該聯合代表團將由美軍陸戰隊退役中將、曾任太平洋陸戰隊司令的魯德（Steven Rudder）領銜，同時也是新冠疫情爆發以來，首支美國派往台灣的大型國防工業訪問團。



這項消息是由美台商會會長韓儒伯 （Rupert Hammond-Chambers）對《日經亞洲》透露，內容提及美方國防工業代表團除了將與台灣的國防工業討論相關事宜，也希望與台灣總統蔡英文見面，促進美台國防工業合作。

日媒報道，華府正在探索各種加強台灣防禦的方案，希望找機會提供台灣先進技術，甚至與台方共同開發無人機，包括了空中、水面與水下等各種不同類型。

報道表示，美國公司通常需要政府授權，才能與海外合作夥伴聯合生產武器。雖然沒有具體說明有哪些軍火商即將抵台，但報道提及確實有多家無人機專業承包商參與這次的訪台行程。

曾任美軍太平洋陸戰隊司令的魯德。（維基百科／公用領域）

有分析指出，華府對於美台聯合生產軍備的想法抱持開放態度，是因為烏克蘭戰爭爆發後，美國國防工業的產能幾乎滿檔，仍難以滿足國內外的大批訂單。為了交付台灣大約190億美元的軍售承諾，即便美方設法提高產能短時間內也難以交貨。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在今年1月發表的報告中也強調：美國國防工業並沒有為當前的競爭環境做好充分準備，要是發生重大區域衝突（比方說在台灣海峽與中國開戰），美國所需的彈藥恐怕會超過目前的庫存。CSIS當時也建議，美國應該與海外夥伴聯合生產軍備。

M982神劍導引炮彈（M982 Excalibur）。（維基百科／公用領域）

此外，拜登（Joe Biden）政府一位官員也對日媒表示，美方普遍認為，台灣應該從不同的來源採購武器。據信由瑞典BAE Systems Bofor與美國軍火商雷神（Raytheon）合作研發、能夠精確打擊目標的「神劍」（Excalibur）導引炮彈，可能就是其中之一。有消息人士對透露，「神劍」在特朗普（Donald Trump）政府時期並未對台灣出口，因為瑞典政府擔心北京不滿，然而該消息人士表示，拜登政府並未排除相關可能性。