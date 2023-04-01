兩岸和平不能僅賴馬英九祭祖：台灣能否超越拒統與避戰的糾纏？

在蔡英文過境美國、2024年台灣總統選戰開跑際，馬英九赴陸祭祖注定無法外於政治。

首先是民進黨陣營，其早在馬英九尚未出發前，便動員巨大資源形塑攻訐議程，指稱此行是要「密商統一事務」、「作統戰樣板」。3月27日馬英九一行人飛抵上海浦東機場後，國台辦副主任陳元豐、上海市委常委張為、國台辦聯絡局局長孫升亮、上海市台辦主任鐘曉敏等人前來接機，然因同日上午曾有台媒稱「中共中央政治局常委丁薛祥將親自前來」，故民進黨趁此借題發揮，嘲諷馬英九「被當省長對待」、「連特首待遇都不如」，再配合「現場連紅地毯都沒有」、「報道中毫無頭銜」等敘事，形塑出了「馬英九被降格」的屈辱形象。

國民黨陣營的反應則相對複雜。由於擔憂被民進黨「抹紅」、與「促統」符碼掛勾，其在馬英九行程曝光之初，並未積極回應，甚至可謂刻意低調，意在緩衝此行對2024年總統選戰的負面影響，20日國民黨主席朱立倫一席「相信馬英九會堅持中華民國立場」發言，便體現了此一心理。但28日馬英九敬謁南京中山陵後，諸如「國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了」等言論，似乎又讓國民黨恢復底氣，開始宣傳馬英九敢於表述中華民國、自稱總統，是史無前例的驚天大突破，同時質問蔡英文「敢在美國人面前自稱中華民國總統嗎」？

觀察藍綠上述過招，「降格」與「突破」的攻防基調已然成形，也連帶調動起台灣討論馬英九此行的輿論風向。而兩套作用看似立場相反，卻源於類似的政治訴求，往復之間，盡顯台灣社會面對此事的複雜立場。

馬英九（左）2023年3月30日會見國台辦主任宋濤（右）（馬英九辦公室）

「降格」與「突破」各有選舉需求

首先觀察馬英九出訪下的台灣政治氛圍，單純由選舉視角來看，2024年的台灣總統大選牽動兩個涉陸關鍵議題：「拒統」與「避戰」。

其中，「拒統」無可否認已成台灣主流民意，也向來是民進黨的表演強項。正因如此，民進黨得以執政多年，即便台灣經濟迅速衰退、治理問題層出不窮，其民意基礎依舊強大。當然從現實視角來看，民進黨所為其實無益「拒統」、反而更像「暴力促統」，但在泛綠輿論場內，民眾並不認為「拒統」的盡頭便是戰爭，反是認為只有「拒統」才能「避戰」，故對民進黨「霸氣回應」的政治風格拍手叫好，對美國武裝台灣的提議如沐春風，並將主張「避戰」者盡數打為「投降主義」。換言之，便是分別提取「拒統」與「避戰」的部分內涵，組成了「避戰的拒統」。

而細究「避戰」話題的起源，其成形源於中美關係惡化下，美國對印太地區的再武裝，以及2022年俄烏戰爭爆發後，各種慘烈場景的輪番衝擊。對苦於兩岸論述的國民黨來說，其原本深陷「中華民國拒統」的話語泥淖中，如今面對戰雲密布的台海議題，可謂意外尋得一展身手的新天地，只是在選舉政治桎梏下，國民黨仍要強調自己的主張不僅是「避戰」，更是「拒統的避戰」。

馬英九所到之處，都有許多熱情的大陸民眾圍觀。（馬英九辦公室提供）

由這一基礎來看馬英九此行，便不難理解藍綠何以會有「降格」與「突破」的政治攻防。民進黨所謂「降格」，源於其既定的政治需求：一是強調中共打壓台灣，二是反襯國民黨卑躬屈膝。平心而論，如若今日真是丁薛祥前來接機，民進黨依舊不會放棄輿論攻擊，只是重點會從強調中共打壓移到國民黨卑微，高喊北京「禮多必詐」，並稱馬英九此行已不僅是「統戰樣板」，絕對另有「密室協商」，要洩露台灣機密。

歸根結柢，民進黨之所以稱馬英九此行被「降格」，關鍵不在中共以何種規格進行接待，而是民進黨必須藉此鞏固其終極論述：卑躬屈膝不能換取和平，民進黨「避戰的拒統」路線才能真正保台。

而國民黨之所以強調馬英九此行有所「突破」，也是出於類似的政治訴求：一是強調國民黨仍維持「中華民國」路線，並未偏離「拒統」民意太遠；二是以北京默許馬英九口出「中華民國」，來反襯民進黨只會破壞兩岸溝通，於「避戰」無益。然若馬英九未有此般表現，國民黨便也不會如此回應，而是會像20日的朱立倫般，表面上說著「相信馬英九會堅持中華民國立場」，其實意在隱形切割馬英九，希望維護國民黨的「拒統」形象，並將馬英九當作「外於國民黨的實體」，稱此行目的還是祭祖這一私人行程，接著私下抱怨馬英九讓國民黨選情流血。

說到底，國民黨的敘事鋪排同樣是為成就其選舉論述：換取和平不用卑躬屈膝，國民黨「拒統的避戰」路線才能真正保台。

馬英九參訪南京大屠殺紀念館，向遇難同胞獻花致祭。（馬英九辦公室）

藍綠現行主張都有極限

但跳脫選舉政治的視角，真正聚焦兩岸問題的解決，不論是「避戰的拒統」或「拒統的避戰」，其實都有其極限與不足。

民進黨操作「避戰的拒統」，其實眾所周知極難兩全。民進黨雖高聲宣稱，延長兵役等舉措是要展現台灣不懼一戰的決心，從而嚇阻北京的武統意志，但北京的思路未必如其所臆。長年以來，中國之所以能有「不必急以武力解決台灣問題」的餘裕，一是因為美國尚未在印太戰略視野下大打台灣牌、於台海問題反覆「切香腸」；二是因為兩岸的軍力差距愈發巨大，台灣明顯是落後的一方。但民進黨對美國武裝的不加反抗，正在改變前述兩大情境，台灣問題當然是中國核心利益、但本非首要議程，如今卻在民進黨甘於融入印太戰略進程下，逐漸成為急迫事項。

民進黨雖頻稱備戰才能避戰，卻無法迴避以下現實：在其執政下，台海中線不復存在、解放軍機屢次出沒，更在前美國眾議院議長佩洛西（Nancy Patricia Pelosi）訪台後，遭遇了解放軍的圍台軍演。民進黨所謂「避戰的拒統」，其實正讓台海戰雲密布。

而國民黨主張「拒統的避戰」，在北京沒有急切解決台灣問題的需求下，確實可讓台灣繼續孤懸一方、享受九二共識的小確幸，卻終究不是長久之道。尤其在兩岸互信已被民進黨與美國嚴重破壞後，「拒統的避戰」究竟是以「拒統」為主、還是以「避戰」為本，恐怕不只台灣選民有此一問，北京與大陸民意同樣好奇。

馬英九到訪大陸展開祭祖交流之旅，並在今日下午搭乘高鐵自湖北武漢前往湖南長沙。國台辦主任宋濤一起陪同搭車，兩人一路上談笑風生。（馬英九辦公室）

且國民黨雖欲以和平交流的政治敘事，來與民進黨進行選舉市場區隔，卻正面臨一大考驗：若2024年總統大選仍由民進黨候選人勝出，其是否會自我檢討「拒統」成分不夠，並在希望勝選的考量下，強化自己的「拒統」色彩，導致其兩岸論述與民進黨日漸趨同？若2024年總統大選是由國民黨候選人勝出，其是否能抗阻美國的印太戰略動員壓力，讓北京仍對和平解決台灣問題抱有期待？

回顧2005年4月26日，時任國民黨主席連戰率團登陸，訪問南京、北京、西安及上海，並與時任中國國家主席胡錦濤會面，是國共兩黨60年來的首度會談，時稱「胡連會」。彼時雙方曾提出五項願景：在認同「九二共識」的基礎上促進恢復兩岸談判；促進終止敵對狀態，達成和平協議；促進兩岸在經貿交流和共同打擊犯罪等方面建立合作機制，推進雙向直航、三通和農業交流；促進擴大台灣國際空間的談判；建立國共兩黨定期溝通平台。上述主張為往後的兩岸交流奠下不少基礎，前國台辦主任陳雲林便曾在2015年的「胡連會」10週年研討會上表示，「胡連會」所提五項願景多有進展，如今僅剩「達成和平協議」未能如願。

在兩岸互信低落的現況下，馬英九祭祖行當然具有積極意義，且是以實際行動傳遞了兩岸和平交流的渴望。但從長遠視角來看，此行應該要是台灣爭取和平的起點而非頂點，馬英九已不具有黨職，此次也強調祭祖、文化參訪及青年交流，與當年連戰以國民黨主席身分登陸會談的情境有所不同。從現實層面來說，台灣要鞏固和平，便不能僅賴馬英九一次祭祖，而是要有更多建設性行動，超越現下「拒統」與「避戰」的相互牽制，為兩岸互動另闢新局。