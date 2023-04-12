台官員稱「大陸高鐵沒有靠背」　國台辦: 歡迎台灣同胞過來坐高鐵

國台辦主任宋濤與馬英九先生同乘高鐵從武漢赴長沙，馬英九讚嘆大陸高鐵寬敞舒服。前台中市交通局局長王義川上政論節目卻稱，「馬英九被騙，大陸高鐵沒有靠背」。對此，國台辦回應稱，「歡迎台灣同胞過來坐高鐵。」



據台媒報道，王義川在政論節目，提到馬英九盛讚大陸高鐵的時，說「大家不要被馬英九那張照片騙了，馬英九也被騙了」，王義川稱，大陸高鐵沒有靠背，連高鐵桌面上那條白色餐巾桌布也沒有，都是需要乘客自己攜帶的，他稱，「桌面上的水果、杯子，都是中共弄好一整組在那，馬英九你不要傻傻的」。

最後王義川還強調，自己是學交通的，「沒有人會說大陸的高鐵好」，說法引發台灣社會熱議。

國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，提到大陸的高鐵，可謂舉世矚目，目前大陸高鐵運營里程4.2萬公里，通達93%的50萬人口以上城市，到2035年，高鐵運營里程將達到7萬公里左右，50萬人口以上城市全部高鐵通達。

朱鳳蓮提到，坐著高鐵去旅行早已經成為大陸民眾的生活常態，許多台灣同胞也非常喜歡在大陸坐高鐵，很安全、很舒適、很方便。馬英九先生和團組中的一些台灣青年學生首次來大陸，三次坐高鐵進行跨城旅行，感覺都不錯。



朱鳳蓮指出，歡迎更多台灣同胞過來，坐著高鐵看大陸，體驗日行千里景不同的感覺，「我們也相信在兩岸實現互聯互通、應通盡通之後，兩岸民眾可以坐高鐵便利往來兩岸。」