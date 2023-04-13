台東漁民一次捕獲近50條「地震魚」惹恐慌！　專家揭真相

一次捕獲這麼多地震前才會跑出來的魚，不少在地人很擔心！位於台東的成功漁港，近日有漁民抓到俗稱「地震魚」的皇帶魚，總數高達50尾，總重達400多公斤，而東部海洋生物研究中心主任何源興聽聞不少人擔心，也對此提出不同看法。



據「阿春新鮮魚貨」官方Facebook在4月11日貼出的照片，50尾皇帶魚擺在一起的畫面相當壯觀，而「阿春新鮮魚貨」的工作人員王俞文表示，過去每次出海頂多捕到1尾，3尾就相當少見，沒想到此次能夠捕到近50尾，總重達400多公斤讓她80歲的父親看了也不禁驚嘆「從來沒有看過」，她表示皇帶魚的肉質相當細緻，在漁船捕獲這批漁獲以後，船長隨即聯絡老客戶，結果漁船還未進港，整批魚就通通賣光光。

而面對不少人擔心，有這麼多象徵地震出現前兆的「地震魚」被捕到，是否跟前幾天的花蓮地震有關連，甚至有人推測大陸可能在進行海底演習，對此東部海洋生物研究中心主任何源興表示，此批地震魚是花蓮地區某漁民以延繩釣法釣得，這名漁民對於釣皇帶魚有獨特技法，也能掌握魚的棲息地，才可以一次釣到這麼多。

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