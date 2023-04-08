男星腫瘤藏體內40年　肚開4刀渾身尿騷味感嘆：最沒有尊嚴的8天

41歲男星潘逸安出道超過16年，曾參與《戲說台灣》、《世間情》、《甘味人生》等多部電視劇，去（2022）年拍完公視《牛車來去》後驚傳住院動刀。原來在健檢時發現十二指腸長了腫瘤，由於位置隱密，經醫生詳細檢查才看到，擔憂可能變成惡性或長大到塞住腸道，因此選擇開刀處理。回想當初躺在病床上8天才返家休養，他忍不住感嘆：「人生最沒有尊嚴的8天」，不只渾身尿騷味，雙手的血管都打到沒地方抽血，即使現在康復，體力也大不如前。



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為了減少疼痛，潘逸安採用腹腔鏡手術，在肚子上開4個小洞切除腫瘤。根據《三立新聞網》報導，醫生向潘逸安說明，這顆腫瘤可能是在他胚胎的時候就已經有，等於在體內40年，建議他開刀拿掉，而術後的8天成為潘逸安人生中最沒尊嚴的日子。無法洗澡、吃東西，尿液需倒在量杯裡，有時一不小心就會沾到衣服，全身散發尿味，讓他對前來觀察照顧的護士感到很不好意思。這8天他就暴瘦了8公斤，甚至還要從腳抽血，打胃藥、營養針跟嗎啡止痛。

潘逸安透露，現在晚上9、10時就想睡，即使中午才開拍，只要中間有空班就很想補眠，而且不只十二指腸腫瘤，還被檢查出輕微重聽以及心律不整等問題。他也透過自身經歷苦口婆心奉勸，千萬不要仗著自己年輕，一定要去做健康檢查，才能及早發現及早治療。

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