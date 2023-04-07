20歲台女跳機赴緬原因曝光　警方掌握目的地竟是「KK園區」

就讀台中市靜宜大學二年級的20歲林姓女大生，與家人約定清明節返家，不料至今失蹤已長達9天，家人PO網請網友協尋，台灣警方一度懷疑女大生遭人蛇集團拐騙，但進一步追查後，台灣警方目前已經掌握女大生入境緬甸仰光，初步已經排除人蛇集團涉入，但女大生出走詳細原因，以及是否牽涉詐騙集團等其他外力因素，警方正積極、審慎查證中。



台灣警方表示，現已透過台灣外交及警政署駐外聯絡官管道，積極查明女大生在緬甸行蹤，並協助返台。

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據悉，林女前男友曾是詐團成員之一，女方也知情，此次這次目的地就是KK園區，事前林女先將前男友贈送的手機歸還，再使用先前由林母給予的每月1萬元台幣零花錢、以及自行打工積存下來的錢，在台中市潭子區購買新手機，並從網路購買機票，搭乘飛機至泰國下機。

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據了解，在去年底爆發KK園區事件之後，當地警方對於邊境管理甚嚴，林女疑想避嫌，選擇從仰光入境，但林女去仰光的目的為何，台灣警方仍在釐清當中。

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