解放軍回嗆台軍｢有種開火不然挨揍｣？　官媒：台媒聽錯暴露玻璃心

解放軍在8日至10日實施為期3日的環台軍演。據台灣《自由時報》報道，10日軍演時，有台灣軍迷錄到解放軍疑似回嗆台灣空軍的錄音，直言「有種開火不然挨揍！」但據內地《環球網》報道，解放軍回嗆內容實為「有種開火控雷達照我。」



據台媒公布錄音來聽，台軍稱解放軍已進入「我空域」，要求立即回轉脫離。解放軍立刻回嗆，「有種開火控雷達照我。」

據悉，火控雷達包含了雷達掃描系統和火力控制系統，用於提供信息給火控系統，以計算武器發射距離和角度。一般在綜合武器平台如飛機、軍艦（都攜帶多種可並發的武器）上使用。

《環球網》評論稱，台媒外行聽錯，反而暴露了「玻璃心」。有網民科普表示，「被『火控雷達照』即是被『鎖定』，相當於別人已舉槍瞄準，等同於受到最嚴重的生命威脅，可以以任何方式反擊，致對方死亡也屬於正當防衛。」

台灣律師張怡則在Facebook上發文，「自稱資深軍事迷連火控雷達都不知道? 對岸講火控雷達，台灣的資深/兩光軍事迷講挨揍，這種程度講出去是讓台灣丟臉好嗎。」她回覆台灣網民稱，「戰爭開始於有人中文聽錯那真的很智障」，「人家講得很專業，我們聽得像小朋友，真是丟臉死了。」呼籲業餘「菜鳥」不要出來鬧。