最晚6月18日推2024總統候選人　國民黨：黨內態勢明顯就是侯友宜

民進黨中執會日前正式提名賴清德代表該黨參加2024年總統大選，外界關注最大在野黨人選何時定案。對此，國民黨文傳會主委洪孟楷透露，國民黨最晚會在6月18日前推出最強候選人。而熱門人選、新北市長侯友宜稱自己隨時可以上場，國民黨秘書長黃健庭周四（13日）對此表示，基本上現在黨內態勢非常明顯，就是侯友宜。



侯友宜日前受訪表示，黨主席朱立倫一直努力凝聚國民黨力量，該黨有自身節奏、規劃，會齊心努力，而他自己會把事情做好，並隨時可以上場。對於2024年候選人，洪孟楷表示，國民黨在徵召的時程有自己的節奏，最晚就是6月18日前就會推出「最強母雞」。

黃健庭周四表示，在總統提名上，國民黨有步驟，第一階段先整合黨內，基本上現在黨內態勢非常明顯，就是侯友宜，後者也算是表態了，實力也最堅強。對於外界仍有疑慮朱立倫是否會參選，黃表示，朱的立場都沒有變，從來沒有考慮自己，不管什麼組合、誰配誰，都沒有朱立倫，若藍營整天還在搞誰卡誰的傳言，只會讓對手見縫插針，讓支持者焦慮。

此外，鴻海創辦人郭台銘也是參選的另一關注人選，黃健庭稱，國民黨第二階段是要團結泛藍陣營，欣慰的是，不管是郭台銘或是侯友宜，都有直接或間接表達，如果提名是對方，都願意全力支持。他又提到第三階段，則是要跟所謂非綠陣營商討整合問題，這才能爭取最大勝選能量。