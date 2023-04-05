郭台銘宣布爭取國民黨提名參選台灣總統：不能讓民進黨繼續執政

鴻海集團創辦人郭台銘結束訪美行程，5日清晨搭機返台，並在當日10時舉辦「科技經濟開拓之旅」返台記者會。對於四年前「負氣離開」，郭台銘會上向國民黨致上萬分歉意，並於當場宣布爭取國民黨提名參選台灣總統。



下屆台灣總統大選訂於2024年1月13日舉行，國民黨主席朱立倫3月22日宣布總統人選將不辦黨內初選、採徵召方式產生，辦法將於日後公佈。根據國民黨內消息，人選產生方式可能會以1個月以上的滾動民調為主要依據，加之參考黨內各方意見決定最終徵召人選。

郭台銘在記者會上表示，如獲國民黨提名，會團結所有「非綠陣營」贏得2024年總統大選、實現政黨輪替，如果最後國民黨決定徵召新北市長侯友宜，他也會全力支持，幫助國民黨勝選，不能讓民進黨繼續執政。

郭台銘在今年2月拜會國民黨秘書長黃健庭時，即清楚表明代表國民黨參選總統的意願。（Facebook@郭台銘）

郭台銘5日清晨搭乘中華航空公司班機返台，上午10時在諾富特華航桃園機場飯店舉辦心得報告記者會「台灣需要一個很棒的CEO」，說明未來工作計劃報告。

郭台銘會中向台灣民眾請託，如果接到選舉民調電話，不管哪一家，都請表達唯一支持郭台銘，「讓黨中央有依據提名」。

郭台銘3月27日啟程訪美，展開「科技經濟開拓之旅」，當時郭台銘辦公室公布的行程為12天，自3月27日到4月7日。原本的行程表中，4月3日到7日表定停留洛杉磯，但郭台銘在與僑胞聚會時公開表示將提前返台，行程從12天縮短為8天。