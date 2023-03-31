馬英九傳暑假訪美　知情人士：說明國民黨「和陸」不代表「抗美」

台灣前總統馬英九正在訪問中國大陸之際，台媒周五（31日）披露，除了訪陸，傳馬暑假期間還將帶領學生出訪美國，預計參訪華盛頓特區、白宮、國會山莊等。據指，若成行，馬英九主要是要向美方說明，國民黨和跟大陸維持關係並不代表要抗美。



據《TVBS》報道，國民黨立委陳以信表示，馬英九在暑假期間可能會率領青年團隊訪問美國，這是能夠達到既重視兩岸關係，又重視對美關係的平衡之舉。報道稱，這趟大九學堂訪美計畫本來是2020年出發，惟受疫情影響而延後，就剛好順延至總統大選前出訪。

國民黨智庫資深顧問趙春山透露，自己和馬英九談過，2024年大選，對兩岸關係非常重要，所以馬希望盡自己的一份力量。更重要一點是，馬英九要跟美國說明一下，兩岸關係非常重要，但並沒有說「和陸」就要「抗美」，而美國人很多人有這種想法；若今年下半年去，正好馬從大陸回來，他到美國跟美國人講，自己到大陸也是希望兩岸和平，而這也合乎美國利益。

另一方面，中國文化大學廣告系主任鈕則勳認為，馬英九訪美可能是幫國民黨日後的候選人做一定程度的鋪墊，「希望國民黨後繼者，能夠貫徹他『親美和中』的路線......侯友宜跟美國的關係沒有這麼的親近」。

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