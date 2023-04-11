解放軍完成環台軍演　蔡英文：中國造成區域不穩

解放軍東部戰區結束為期3日的環台軍演，指圓滿完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務，全面檢驗實戰條件下，部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力。台灣總統蔡英文4月10日深夜在Facebook上稱，她身為總統，代表台北走向世界是行之有年，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。



蔡英文在Facebook上指出，身為總統，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。但中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。

她感謝全體軍隊和海巡人員，在這段期間冷靜守護領海、領空。她呼籲，軍民此時此刻應團結一致，不要受錯假訊息誤導。雖然中國的軍演告一段落，軍方和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛台灣、守護家園。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校10日表示，4月8日至10日，解放軍東部戰區圓滿完成環台戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務，全面檢驗了實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力。戰區部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。