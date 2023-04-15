2024台灣大選｜朱立倫籲團結柯文哲　侯友宜：護中華民國捨我其誰

台灣副總統賴清德日前已宣布代表執政民進黨競逐2024年總統大選，惟主要對手國民黨總統人選尚未出爐，新北市長侯友宜為大熱門，但鴻海創辦人郭台銘亦爭取提名。國民黨主席朱立倫周六（15日）表示，會持續與郭台銘保持聯繫，目標就是團結，爭取勝選。他亦盼能與民眾黨主席柯文哲團結，稱大家都是為了台灣好、兩岸和平。



外傳國民黨內參民調中，郭台銘超車侯友宜，朱立倫未正面回應，指國民黨的民調持續穩定，但會針對弱點、需要強化的重點不斷改進。朱立倫又呼籲爭取最多的朋友，避免製造任何敵人，對於非國民黨、藍軍或其他政黨，要予以尊重，團結大家。

外界關注是次大選能否實現「藍白合作」，朱也專門提到柯文哲也是團結的對象，認為大家所秉持的態度，都是為了台灣好、為了民眾過好日子、為了兩岸和平。

侯友宜提出守護「中華民國，拾我其誰」。（ETtoday新聞雲）

至於侯友宜同日回到母校嘉義高中參加校慶時，於台上致詞時提到「以民為天，為國盡忠，榮耀嘉中，守護中華民國，勇往直前，拾我其誰」。在被問及會否與郭台銘商談，侯表示，內外情勢詭譎多變，期待大家能團結在一起，不分黨內黨外，守護中華國民國台灣這塊土地，需要同心團結、不分你我族群。

國民黨總統人選將透過徵召方式產生，日前，國民黨智庫執行長柯志恩透露總統徵召人選會在5月底，最晚6月中旬產生；秘書長黃健庭則提及在提名步驟上，第一階段要先整合黨內，而現在黨內態勢明顯，就是侯友宜。上述言論被解讀國民黨已確定總統人選，但他隨即澄清，後續還要進行泛藍及非綠陣營的整合。