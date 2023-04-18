柯文哲籲北京：台灣不得已維持現狀　黃海軍事活動無助兩岸關係

青島海事局17日晚間宣布，解放軍方計劃在18日上午9時至12時在黃海進行「重大軍事活動」，但沒有具體說明計劃類型。現正在華府訪問的台灣民眾黨主席柯文哲就此回應稱，此舉無助兩岸關係改善，只會惡化，「兩邊人心距離是變動的，中國還是要懂這個道理」。



解放軍於黃海發布「重大軍事活動」消息，距離4月16日上午以「從事航太活動」為由，在台北飛航情報區內劃設警示區管制飛航等措施，多被外界解讀為台灣總統蔡英文過境美國並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，解放軍再一波的軍事活動。

青島海事局發布消息，解放軍方計劃18日上午9時至中午12時在黃海進行重大軍事活動。（圖取自中國海事局網頁msa.gov.cn）

正在華府訪問的柯文哲17日在喬治華盛頓大學（George Washington University）艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）發表專題演說，並與學生交流。民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）也特別到場聆聽。

柯文哲從台灣第三勢力崛起為題，說明民眾黨創黨理念，也提出他的兩岸、國防、外交主張。柯文哲表示，美國政府不會讓台灣跟大陸統一，大陸政府也不會讓台灣獨立。現階段維持現狀不要說是唯一選擇，恐怕是不得已的選擇。在台灣，也有高達九成民眾贊成維持現狀。

柯文哲主張，兩岸有交流才有善意，也主張不畏戰、不求戰，備戰能戰才不怕戰爭，但也不主動挑釁；「除了要在國防方面準備好，台灣也要聯合盟友，因為台灣無法獨自對抗大陸」。

演講席間，柯文哲再度重申了他過去多年提出的「5個互相」作為與中國大陸關係往來的基本方針，主張兩岸互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，並指出最後一項「互相諒解」極為重要，雙方都有各自困難，應從中尋求雙方都能接受方案，透過整合，交流才有善意，因為完全沒有溝通很容易擦槍走火。

柯文哲訪美期間走訪多家智庫與大學，圖為造訪紐約期間拜會美國外交政策委員會，並與 Susan Elliott執行長（中）、美國國務院前亞太助卿Susan Thornton （董雲裳）女士（左二）、與多位研究亞太事務的專家學者，進行對話。（Facebook@柯文哲）

但對於是否有訪問大陸的想法，柯文哲稱「目前沒有前往訪問規劃」，兩岸關係的重點在於大家想不想談，台灣和大陸應該要溝通，感慨「現今主張兩岸溝通，需要勇氣」。

柯文哲在隨後活動場合接受媒體採訪，被問題解放軍再於黃海發布「重大軍事活動」警示，柯文哲答稱，這種事不會改善兩岸關係，只會越來越差。台灣海峽的距離是固定的，但「兩邊人心距離是變動的」，呼籲北京還是要懂這個道理。