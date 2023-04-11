「強國後有如媳婦熬成婆」　柯文哲：北京鼓動民族主義卻失控

針對解放軍近期展開環台軍演，台灣民眾黨主席柯文哲訪美期間做出評價，指稱「中國政府鼓動民族主義卻失控，被迫回應美方作為；既然中國是世界大國，應該更有自信，不需要以軍事演習擺姿態」。台灣立法院朝野黨團則發表共同聲明，譴責與抗議解放軍環台軍演，並要求北京當局應立即停止對台灣的武力恫嚇。



有志參選2024年台灣總統大選的柯文哲8日率團訪美，首站抵達紐約。柯文哲在出席哥倫比亞大學東亞研究所活動，與哥大政治學教授黎安友（Andrew Nathan）和曾任美國國務院亞太副助理國務卿、現任哥大國際關係教授的柯慶生（Thomas Christensen）對話，期間回應台媒《中央社》提問時，做出上述答覆。

儘管部份軍事評論認為，北京今次演習強度低於去年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後擾亂台灣海空運輸的環台軍演，但根據台灣軍方今次在12小時內偵獲91架次解放軍機迫台，創相關數據公布以來新高，情勢顯然依舊緊張。

蔡英文晤麥卡錫：圖為台灣總統蔡英文（右）和美國眾議院議長麥卡錫（左）2023年4月5日在美國加州錫米谷的列根總統圖書館會面，會後兩人一同出席記者會。（Reuters）

而正因蔡英文整趟過境都被「降級」陰影籠罩，北京在輿論調度上便更有迴旋空間，軍演的力道展演也不必如2022年8月那般「石破天驚」。觀察此次圍台軍演公告，北京並未仿照前次模式，在宣布軍演後便公布圍繞台灣周邊的警戒封鎖區域。

柯文哲對此以「尾巴搖狗」做出比喻，指「中國政府鼓動民族主義時常失控，變成民族主義反過來操縱中國政府」。柯文哲表示，美國行動時，北京本可一笑置之，卻著眼國內民族主義情緒高漲而被迫回應，「感覺美國似乎知道如何激怒北京」。

柯文哲呼籲北京，「既然中國是世界大國，要對自己有更大自信，不需要以軍事演習擺姿態」。

民眾黨主席柯文哲8日啟程訪美，行程長達21天。圖為訪問紐約期間，柯文哲赴華爾街留影。（Twitter@柯文哲Ko Wen-Je）

席間，黎安友問及如何實現兩岸和平，柯文哲答稱，「兩岸多多少少還是要溝通，有交流可以減少敵意，最起碼減少誤判和擦槍走火」，但也提出主觀解析，認為「中國有很強的心理創傷，幾百年來被西方列強欺凌，如今變強國後有如媳婦熬成婆，不甘過去所受凌辱而加倍欺負媳婦」。

至於台灣在中美關係競合張力下，如何求生的問題，行前即宣告訪美目的是為學習與對話美國各階層的柯文哲，也熟知美方各界有意探尋其如何經營對美關係與強化台灣防衛能力。柯文哲表示，台美價值觀相同，「我們站在美國這邊，沒問題，但不需要因為這樣就對中國惡言相向」，強調台灣雖然身在民主同盟，應付北京時仍可採取願意交流的態度。

柯文哲重申近來多次宣揚的言論，認定現階段兩岸不可能統一，台灣即使出現主體性，也會因中美對抗與整體國際局勢而無法順利朝獨立邁進，因此統獨是假議題，台灣須優先處理「現在的問題」；「台灣要統要獨是以後的事，現階段台灣人可以決定自己的事務，也就是台灣自主。在台灣自主的條件下，我們希望盡量減少台海戰爭的危險。」

解放軍東部戰區組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習畫面。（央視軍事）

除了柯文哲在美國遠端回應解放軍新進軍演外，台灣立法院朝野黨團11日也發表共同聲明，就解放軍環台軍演向北京當局表達嚴正譴責與抗議，並要求「中國當局應立即停止對台灣的武力恫嚇」。

聲明指出，台灣總統出訪友邦，過境美國，為多年來的外交慣例，並獲得國際社會的支持，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九至蔡英文，已經有51次，不因政黨輪替而改變。北京當局以軍事演習為手段，欲阻止「中華民國元首外交」，屢次傷害台灣人民感情，嚴重威脅區域的和平與安全，也違反聯合國憲章最基本的原則，呼籲國際社會共同譴責。