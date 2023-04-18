兩岸局勢緊張　印尼擬為35萬在台公民制定撤僑計劃

兩岸局勢持續緊張，印度尼西亞政府據報已為35萬在台灣工作的印尼公民制定「撤僑計劃」。



+ 20

台媒《中時新聞網》周一（17日）引述印尼媒體《羅盤報》（Kompas）報道指，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）表示，印尼政府將繼續關注台灣事態發展，「為預防各種可能性，已與印尼駐台北經濟貿易代表處合作制定應變計劃。」

報道稱，印尼相當關注台海局勢，因為在台灣的印尼人高達35萬，若台海爆發衝突，撤離35萬印尼人將是極其複雜的工作。

報道續指，相比2022年俄烏衝突爆發，在烏克蘭的印尼人不到1000名，撤離僅需1個月，且從烏克蘭撤離的方式有很多種。但從台灣島撤僑只能靠海運、空運，但依據解放軍的軍演，台灣將被完全包圍，屆時往返台灣的航班和航運恐被切斷。

台灣的「外交部」表示， 大陸威脅已達明目張膽地步，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一。（中時新聞網）

報道提及，台灣周邊地區穩定對印尼經濟至關重要。公開資料顯示，台灣的外籍勞工中，印尼籍人數最多，以工廠的工人和船員為主。2021年，印尼出口值為2280億美元，台灣佔830億美元，相當於印尼2021年GDP的7%。

與此同時，台灣海峽對印尼的全球供應鍊和航線影響極大。印尼出口商品到他國加工，再銷往台灣及其周邊地區。一旦台海發生衝突，印尼有許多直接和間接出口的貨物將很難運輸。

對此，台灣的「外交部」17日表示， 大陸威脅已達明目張膽地步，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一，台方將持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫，就區域情勢交換意見，並適時提供各國為保護在台公民所需的必要協助。