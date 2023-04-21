美屢稱仰賴台灣晶片不安全嚇跑投資者　彭博：台已私下向美方反映

因應台海衝突風險，美國官員多次在公開場合稱美國仰賴台灣晶片不安全。據彭博（Bloomberg News）報道，台灣官員覺得美方的表態嚇到市場，已在檯面下或透過私下管道敦促美方對口官員，不要過度凸顯仰賴台積電生產晶片時的可能風險。



報道指，台灣官員尤其在意美國商務部長雷蒙多，因對方曾稱仰賴台灣晶片會讓美國「脆弱不堪」、「不安全」。早前，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）訪台時亦表示台灣晶片業這項戰略資產在解放軍攻擊時「前景堪慮」，在談到美方推動將晶片供應鏈移出台灣時更稱「機會之窗漸關，我們真的時間不多」。報道指，這也令台灣當局感到不舒服。

知情人士透露，美方的言談凸顯台灣官員尷尬處境，即既要維持台灣供應全球90%先進晶片的卓越地位，又冀望尋求軍事和外交支持。同時，跡象顯示美方的態度已導致一些投資人被嚇跑，例如，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資機構波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc.）便在第四季拋售86%所持台積電股票。

鑑於台灣表達的關切，有不願具名的美國商務部官員表示，美方會持續與包含台灣在內的夥伴實現供應鏈多元化，並強化供應鏈體質，相關措施包括加強與台北的投資和貿易。但美方官員也表示，某程度上而言，台灣政府反而是自身成功下的犧牲者。