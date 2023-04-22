台陸軍與警政署推「平戰轉換」　建置「第二陸軍」全面實戰化

為了強化國防戰力，台灣軍方近年著眼推動「平戰轉換計劃」，繼海巡署配合海軍司令部建置「第二海軍」後，隸屬內政部的警政署也決議擴編「保二總隊」並軍事化，大幅增加一倍警力達4000人，待軍事訓練後，將配備重機槍、手榴彈及刺針導彈等個人重型武器，儼然成為「第二陸軍」。



保二總隊全稱保安警察第二總隊，為隸屬台內政部警政署的保安警察單位，執掌為維護公營事業機構及科學工業園區安全，暨智慧財產權有關侵權查緝工作。目前保二總隊僅有三個大隊，主要負責台灣北中南三個重要科技園區以及各地科技工業園區、還有三個核電廠、興達火力電廠、德基電廠及永安天然氣廠等維安任務。

台媒報道，為了因應解放軍武力攻台時，包括科技園區及電廠、天然氣廠等關鍵基礎設首先成為解放軍佔領目標，警政署已決議擴編保二總隊，並推行年輕化，警員及警佐都要50歲以下，警官則55歲以下，超過年齡就要強制調離，保持戰力。

台灣警政署配合「平戰轉換計劃」，有意將保安警察勤務實戰化，充實台灣國防能力，卻也引得警界反彈。（資料圖片/聯合新聞網）

而保二總隊未來訓練也將與目前警方不同。據了解，未來初次派往保二總隊的官警，全都要40歲以下，且全都要先去陸軍接受軍事教育訓練，熟悉基本單兵及班排城鎮作戰。同時學習操作各式輕型武器。其中包含各式機槍及手榴彈、刺針導彈。

台媒引述知情人士說法指出，第一批可能會在今年8月後開始實施，至少增加700人以上，未來將會逐年增加，擴編到4000人，成為能夠獨立作戰的單位，分派到各重要基礎設施進行維安任務。

只不過，消息一出，即引得警界反彈，痛批當初年金改革把警察退休金大砍一刀，如今卻要求平戰轉換，反問民進黨政府是否也有要將警察退休待遇、撫卹比照軍人？不滿警察被視為一般公務人員，素日飽受《公務人員服務法》、釋憲785號對於服勤時數的嚴格管控，早已怨聲載道，人力、超勤時數這些問題不解決，如今民進黨政府又橫生一個「第二陸軍」的議題，警界從上到下都在反彈，搞得人心惶惶。