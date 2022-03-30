陸籍教授課上要台生把國籍改成中國　米蘭理工大學展開內部調查

意大利米蘭理工大學建築學院教授陳蓁（Chen Zhen）日前線上授課時，「建議」台籍學生把報告上的國籍改為中國，結果在當地引起爭議。對此，米蘭理工大學方面表示，校方已立即成立紀律委員會展開內部調查，並會在調查結束後作出相關處置。



日前，陳蓁不滿台籍王姓學生在報告上將國籍寫成「台灣」，遂利用線上授課講評小組報告的時機，突然以中文單獨向該學生表示台灣非國家，不受歐盟國家承認，並建議他把國籍改成「中國」，「我看到你這麼寫，我作為一個中國人必須要說出來... 希望你不要把這當作我從老師的角度去霸凌、欺負你」。

影片經轉載後引起熱議，雖然陳蓁片中強調其「建議」與論文和研究無關，與成績也無關，惟Twitter評論中眾多網民認為陳具教師權威，學生勢必因擔憂個人或小組成績而修改。其後，陳蓁本人透過微信發表此段影片，於影片最後對照報告初稿與最終版本國籍修改前後的差別。

台灣駐義大利代表處上周五（25日）為此致函米蘭理工大學校長瑞斯塔（Ferruccio Resta）、建築學院院長與陳蓁任教科系的主任等，瑞斯塔周一（28日）回函表示，校方取得影片後立即成立紀律委員會展開內部調查，查證陳的行為是否符合大學教師道德及行為準則，並會在調查結束後做出相關處置。曾任意大利外交部次長的民主黨資深媒體人威內第（Gianni Vernetti）也發推文，指陳霸凌學生、在課堂上進行中國大外宣，認為校方應對其予以停職。