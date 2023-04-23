知名雕刻家朱銘自殺　終年85歲　或因久病厭世

據台媒報道，知名台灣雕刻家朱銘（本名：朱川泰）昨天（22日）晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，終年85歲。



知名台灣雕刻家朱銘。（《聯合報》）

報道指，朱銘昨日晚間10點在台北士林區住宅內上樓到運動房內運動，太太發現他很久沒下來，上樓查看時，即見朱銘輕生，嚇得立刻報案。

據了解，家人在家裏發現時，朱銘就已經明顯死亡。朱銘晚年罹患慢性疾病，心情較為負面消極，應是久病厭世選擇輕生，房內也有留下遺書。家屬對此十分低調，未表示任何意見。

目前遺體已經報驗，檢方相驗後認定現場無外力介入，排除他殺可能，家屬對於死因沒有意見。

「太極」及「人間」系列成經典

朱銘1938年生於苗栗通霄一個貧困農家，僅受過小學教育，15歲學習雕刻，30歲開始進行藝術創作，雕刻作品帶有濃濃台灣鄉土情懷。朱銘的「太極」系列是其藝術作品上最重要的創作突破，深藏東方之精神性，「人間」系列則刻畫人生百態。

朱銘的作品深受多地喜愛，太極系列作品銅雕《仲門》亦是香港中文大學圖書館的地標。香港多處可見朱銘的作品，包括中環交易廣場平台上的《太極》、金鐘中銀大廈正門的《和諧共處》等。

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