自駕拖拉機到西藏爆紅　38歲網紅不堪網暴自殺　留下3個月大女兒

2月14日，有網民指曾開著拖拉機到西藏自駕而爆紅的38歲山東網紅管管去世。2月15日，管管妻子發影片證實消息為真。管管的妻子表示，過去半年多的時間裡，丈夫遭遇黑粉的網暴、辱罵，最終受不了喝農藥自盡，經搶救無效身亡。



管管妻子在直播中提到，家裡還有兩個六十多歲的老人，還有一個三個月的孩子，「請廣大的網友告訴我，我該怎麼辦?」，當地警方也證實已接獲管管自殺的消息。



《極目新聞》報道，管管本名孫凡寶，是山東臨沂市平邑縣人。據了解，他從2021年開始，因為獨自開著拖拉機到西藏，並因此走紅網路，抖音有超過30萬粉絲，獲得400多萬讚，網民封他為「開拖拉機進西藏第一人」，網絡上也可以看到不少網紅仿效他的影片。

據了解，「管管」近期曾多次發影片表示，有人惡意造謠誹謗詆毀他，他不得已「選擇一條不歸路」。2月12日，管管發布的最後一則影片寫道，抖音帳號「二叔PLUS」組織了十幾個群，拉了很多人集體網暴他半年多，這半年以來對他和他家人各種造謠毀謗人身攻擊，導致他嚴重抑鬱。

管管寫道，自己本想報復社會。但是別人是無辜的，「所以只有我用這種極端方式才能讓他得到懲罰吧，謝謝大家幫我轉發。」他也提到，人生苦太苦，只希望警方將網暴他長達半年多這個叫「二叔PLUS」為首的江蘇IP抓住，讓他得到法律應有的懲罰。

黑粉因忌妒而生? 管管妻子：不知今後該怎麼辦

不少網民則發現，被管管指出霸凌他的黑粉「二叔PLUS」相關帳號目前已經全數刪除（註銷），從該帳號過去發布的影片可見，該帳號疑似因忌妒管管人氣高、帶貨膨化機等機具，多次咒罵管管「偷拐搶騙」，更一度將名字改成「管管自駕遊」，稱「我才是管管的真實帳號，另一個帳號已被別人拿去賣假貨騙人。」

管管的妻子「會子」15日早上發布一段影片，在影片中她哭泣說道，管管過去長達半年多的時間，被黑粉網暴辱罵挑唆，最後受不了而選擇結束生命，她說道，「丈夫的感受只有經歷過這種網路暴力的人，才能體驗到困擾我丈夫的東西吧。」

會子表示，現在家裡還有兩個60多歲的老人，還有一個3個月的孩子，她難過的說，「請求廣大的網友告訴我，我該怎麼做。」不少網民則鼓勵她，要為了孩子堅強起來，並追究網暴者的責任。

近年來網絡暴力猖獗，許多人因為網絡暴力而失去生命，包括17歲尋親男孩劉學州自殺、18歲天水圍少女直播自殺，許多網民呼籲網絡暴力應快點立法、稱網暴者應該受到懲罰。但亦有不少網民稱「做網紅應該要有強大的內心」、「大不了不上網就是」，但上述說法遭不少網民撻伐是「受害者有罪論」、「缺乏同理心」。