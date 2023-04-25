柯文哲：北京「禁不起失敗」　武力攻台逾兩周「就會出事」

民眾黨主席柯文哲訪美期間接受西媒訪問，在被問及台海戰爭和俄烏戰爭的類比時，柯文哲認為北京「禁不起失敗」，解放軍犯台一旦逾兩周，政權將面臨挑戰，因此北京會謹慎對待台海問題。



主持人期間提問柯文哲訪美是否存在「面試」意涵？柯文哲以「訪美是為了了解美國，從美方角度看台灣」答覆。柯文哲表示，美國是世界最強大的國家，也是台灣盟邦，目前跟台灣國家安全影響最大的是美國，現在全世界敢賣武器給台灣的只有美國，因此一定要了解美國。

柯文哲表示，中美對抗是美國「最重要的事情」，中國大陸現在是美國最大的威脅，台灣位於第一島鏈最前線，地緣政治的關係，使得美國從未像現在這樣關注台灣，「美國國會舉行模擬解放軍攻台的兵棋推演並非首次，兵推是每天都在做的，在不同條件設定下已進行過多次，不會只有一套，幾十套都做過了」。

民眾黨主席柯文哲訪美，期間接受美國之音（VOA）訪問。（民眾黨提供）

針對外界向來好將俄烏戰爭戰爭與可能發生的台海衝突進行類比，柯文哲認為，俄烏戰爭雖有示範作用，但和台海開戰仍有不同。「台海戰爭隔著海峽，要運輸什麼的都很困難。」

柯文哲話鋒一轉，驚訝於俄烏戰爭打了一年，並未構成對普京（Vladimir Putin）政權的危機，但柯文哲認為台海戰爭若持續兩個星期，北京政權恐面臨挑戰「就會出事」，「因為禁不起失敗，中國大陸對台海問題會更謹慎，但如果決定動手也會更殘暴」。

除了北京態度謹慎之外，柯文哲也相信美國回應中國也會更加謹慎，「美方什麼樣的兵棋演習都做過了」，並不是真的要打仗，對中策略主要還是採取遏阻的做法。