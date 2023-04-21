2024台灣大選｜美智庫談兩岸　柯文哲：台對戰爭要有更強心理準備

台灣民眾黨主席柯文哲被認為是2024年總統大選熱門參選人之一，正在訪美的他周四（20日）出席華府智庫活動，闡述兩岸、外交政策，並表示台灣要對戰爭有更強的心理準備，要有一定程度國防力量，但同時也要想辦法減少中國大陸的敵意。



柯文哲率團前往華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與多名學者進行閉門會談，會後接著出席智庫公開活動。在談及兩岸關係時，他表示，一個國家前途不能寄託在另一個國家善意上，一個完全沒有實力的人，根本沒資格上牌桌；他常言道，備戰才能不畏戰，台灣還是要有一定程度國防力量，自身實力要夠強，同時要想辦法減少對方敵意，增加善意，若做不到這兩點，平衡點就會一直偏向戰爭。

至於應如何提升實力，他表示，役期從4個月延長至1年，但重點不是訓練時間，而是訓練內容。台灣也應誠實面對國防經費是否足夠的問題，按照目前狀況，若國防預算不到GDP的2%，是不足夠的。他又認為台灣要加入軍事安全組織，因在軍事上單獨對抗中國大陸有困難，且要繼續發展不對稱戰力，以讓對方不敢動手為目的。

柯強調，最重要的是戰爭心理的準備，烏克蘭在俄烏戰爭中仍未垮掉，代表其有很強的意志力，在這方面，台灣要有更強的心理準備。

訪美期間，柯文哲動作頻頻，圖為4月13日與美國在台協會（AIT）新任主席羅森柏格（Laura Rosenberger）會面。（Facebook@柯文哲）

另一方面，柯表示，北京明知民進黨不接受「九二共識」卻仍在上面畫紅線，基本上就是不想跟民進黨談，因為雙方關係已經打壞，若局面弄僵就很難談。不過他也批評與北京交往最困惑的是重要名詞都沒有清楚敘述，故此他呼籲北京別拘泥於名稱，而是多注重內容，「九二共識」在台灣已經污名化，「病人已對盤尼西林過敏，為何還堅持要打盤尼西林？」

他最後表示，不管台灣由哪個黨執政，都不會改變台美關係，美國還是台灣最重要的盟邦。目前，台美沒有任何問題，繼續保持交流即可。

此外，柯文哲亦赴美國保守派智庫哈德遜研究所，並密會前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）一小時。柯透露，他還跟蓬佩奧請益2024選總統的建議，對方認為台美關係不要僅限於政治對政治，建議他未來要到美國參訪政府部門的話，應該針對政黨、商業等多重身分，才能在美國見到更多政治人物。