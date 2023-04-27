台海開戰哪裡最危險？台前空軍少校點名台島2城市居民應馬上撤離

前台灣空軍司令部少校參謀官邱世卿近日發表新書，點名兩岸一旦發生戰爭，大台北以及新竹將會是台灣本島最危險的兩個地方。



邱世卿指出，台北市基本仰賴外縣市輸入食物，一旦戰爭開打，將直接面臨斷糧危機，致整座城市的生活機能完全停止，政府機能半癱，民眾不可能完全仰賴政府救濟，屆時將很有可能面臨到缺糧或斷糧的問題，情況恐怕相當嚴重。

東部戰區舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為演練前夜參演火箭軍某部在進行轉載導彈訓練（4月7日攝）。（新華社）

此外，邱世卿也研判，他日解放軍一旦登陸台灣本島，勢將設法向北台灣推進，屆時新竹會成為兩岸軍隊爭奪的城市之一。然而，考量新竹地形以丘陵佔多數，解放軍若要避開山區行軍，將主要通過新竹湖口一帶，因此台軍若想擋下解放軍，新竹湖口或將是雙邊戰火最激烈的地方。

「最好的安全保證還是先離開城市，千萬不要待在城市裡面，即使是到城市的郊區都好」，邱世卿說道。

解放軍退役中將王洪光過去曾指，解放軍主要實施火力戰配合目標戰的戰法，不會與台軍打城市攻堅戰，更不會有巷戰。（視覺中國/資料圖片）

對於大台北地區在戰爭期間是否還能留有「淨土」，邱世卿再以地形作為預判基準，指出台北以盆地為主，周邊被群山圍繞，因此郊區很多，例如石碇、深坑等地座落山谷之間，擁有水源、天然的安全屏障，有很好的能力去避免傷害，選擇去那裡避難，會比待在市區安全。

邱世卿為台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官，4月19日出版新書《戰爭下的平民生存手冊：懂這些，才能撐過黃金48小時》。